9. LE OPERE SELEZIONATE DAL FONDO DI ACQUISIZIONE DI FONDAZIONE FIERA MILANO

Con un investimento complessivo di 100mila euro, la Fondazione Fiera Milano ha selezionato tra gli stand nove opere da acquistare, che andranno ad aggiungersi alle oltre cento attualmente riunite nella sua collezione, presso la Palazzina degli Orafi. I lavori, scelti dalla giuria composta dal Presidente di Fondazione Enrico Pazzali, con Diana Bracco (Presidente di giuria, Componente Comitato Esecutivo di Fondazione Fiera Milano, Milano), Ralph Rugoff, (Direttore, Hayward Gallery at Southbank Centre, Londra), Dirk Snauwaert (Direttore, WIELS, Bruxelles) e Bettina Steinbrügge (Direttore Generale, Mudam Luxembour), spaziano dalla pittura alla fotografia, dalla scultura alla stampa, e appartengono ad artisti di generazioni diverse, rappresentati da gallerie italiane e straniere. Questi i nove autori e le rispettive opere: Râzvan Anton, Fading Study (Tarnita Water Dam), 2022; Javier Barrios, Pravada, 2023; Elisabetta Benassi, Le Ceneri di Gramsci, 2022; Pierpaolo Campanini, Didgeridoo, 2023; Wendt Eyckermans, A study in colour, minerals and composition (after Peter Paul Rubens ‘Saint Franciscus of Assisi receiving the stigmata’), 2022; Soshiro Matsubara, Untitled, 2022; Daniel Steegmann Mangrané, Hologram (Cork Monster), 2021; Nora Turato, how can i help? what’s your job?, 2022; Tobias Zielony, Maria, 2016-2017.