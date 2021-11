2. PREMIO FPT FOR SUSTAINABLE ART

Sostenibilità, arte e innovazione sono i temi di questo premio nato in collaborazione con FPT Industrial e giunto quest’anno alla sua seconda edizione. L’edizione 2021 premia un artista che coniughi processi sostenibili e richiami nella sua opera l’ecosistema marino. Il premio, assegnato dalla giuria con Diana Campbell Betancourt, direttrice artistica di Samdani Art Foundation di Dhaka, Krist Gruijthuijsen, direttore, del KW Berlin Institute for Contemporary Art, e Antje-Britt Mählmann, direttrice della Kunsthalle St. Annen di Lubecca, è andato all’artista olandese Lennart Lahuis, presentato dalla galleria Dürst Britt & Mayhew, perché la sua installazione “è un esempio toccante di come il contesto e la materialità si manifestano in un processo a più livelli di ciò che è considerato ‘sostenibile’ […] Un’esposizione di prodotti industriali rivela un sistema in cui parole evaporano attraverso l’acqua. When is it that we feel change in the air? potrebbe derivare da una delle poesie di Hussem, ripercorrendo le complessità effimere e poetiche della storia (dell’arte) all’interno del nostro ambiente mutevole di tutti i giorni”.