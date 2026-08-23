Estate al museo per i più piccoli. I campus tra cultura e divertimento aspettando che ricominci la scuola

Con l’estate ancora in corso ma le ferie spesso già terminate, molte famiglie sono rientrate in città, e dovranno attendere la metà di settembre perché ricomincino le scuole. Anche i luoghi della cultura arrivano in soccorso.

S-passo al museo. I campus estivi culturali in Toscana

Ad Arezzo, l’iniziativa S-passo al museo non è una novità. In città, i campi museali per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni sono frutto della sinergia tra quattro istituzioni museali: la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, il Museo archeologico nazionale Gaio Cilnio Mecenate, il Mumec (Museo dei mezzi di comunicazione) e il Museo della Fraternita dei Laici. Per quattro giornate di settembre – il 2, il 3, il 10 e l’11 del mese – i partecipanti potranno trascorrere il proprio tempo libero tra attività didattiche e iniziative pensate per approfondire la storia della città. Il costo per partecipare alle quattro giornate è di 50 euro complessivi, ma è previsto un massimo di 15 partecipanti, quindi la prenotazione è obbligatoria (entro sabato 29 agosto).

E anche altri musei toscani quest’anno sposano il progetto: nella regione, dal 31 agosto al 13 settembre, saranno coinvolti anche il Museo degli Innocenti di Firenze, il Museo Civico di Paleontologia di Empoli, il MUSMED di Livorno, il Puccini Museum di Lucca, il Centro Pecci e il Museo dell’Opera del Duomo di Prato e molte altre realtà di provincia della rete dei musei regionali (sul sito dell’iniziativa si consultano le diverse modalità di partecipazione).

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L’Estate dei Piccoli ad Arte con Coopculture

L’idea dei campus estivi culturali per accompagnare la fine delle vacanze scolastiche è sposata anche da Coopculture, che tra la fine di agosto e la prima metà di settembre 2026 promuove molteplici progetti in giro per l’Italia, con l’obiettivo di coinvolgere i più piccoli tra arte, archeologia, natura, gioco e laboratori creativi, trasformando musei, parchi archeologici e spazi culturali in luoghi da vivere in modo attivo e partecipato. Dal Castello di Miramare a Trieste al MANN di Napoli, passando per il Museo di Storia Naturale di Milano, i Musei e le strade di Foligno, Villa Lattes a Istrana e il Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso, sono tante e diverse le istituzioni che hanno aderito all’iniziativa l’Estate dei Piccoli ad Arte, che è un’occasione per imparare divertendosi e per vivere il patrimonio culturale come spazio di incontro, crescita e creatività.

Sirene, faraoni e piccoli esploratori. Le attività per i più piccoli nei musei italiani

Al MANN, dal 31 agosto al 4 settembre, va in scena In vacanza con la sirena: un palinsesto di attività per ragazze e ragazzi dai 6 ai 12 anni, guidato dal mito della Sirena Partenope, protagonista della mostra dell’anno nel museo archeologico napoletano.

E fino all’11 settembre, anche il Museo di Storia Naturale di Milano organizza i suoi ormai consolidati Discovery Campus, quest’estate esplorando i superpoteri della natura. Rivolto a bambine e bambini della scuola primaria, il campus prevede visite guidate, laboratori, attività pratiche e momenti di esplorazione con operatori didattici specializzati. L’iscrizione è settimanale, ed è possibile partecipare anche a entrambe le settimane in programma (la prima suiSensi straordinari degli animali; la seconda sulle Soluzioni genialidi adattamento alla vita). Mentre al Museo Storico e Parco del Castello Miramare di Trieste si può partecipare fino al 4 settembre a Un’Estate da Esploratori. Storie di Faraoni, Arte e Natura (per bambine e bambini dai 7 agli 11 anni). Un viaggio alla scoperta del fascino dell’antico Egitto nella Trieste dell’Ottocento, tra personaggi curiosi, visite animate e giochi.

Già dal 24 al 28 agosto, e poi di nuovo dal 31 agosto al 4 settembre, anche il GreenTech di Foligno presenta le sue attività per bambine e bambini dai 5 ai 12 anni, con l’obiettivo di avvicinarli alle sfide del futuro all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione. Ambientato tra le sale dei musei, le vie della città e i suoi spazi verdi, il campus offre un percorso educativo che va dalla scoperta dell’ambiente e delle buone pratiche sostenibili, fino all’esplorazione delle nuove tecnologie.

Costi e modalità di partecipazione sono disponibili online sulla pagina dedicata ai campus di Coopculture.