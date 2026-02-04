È un punto di riferimento nazionale per la formazione dei restauratori e per la sperimentazione di pratiche avanzate di tutela del patrimonio culturale da oltre cinquant’anni la Scuola di Restauro di Botticino. Fondata nel 1974 con il sostegno della Regione Lombardia e dell’allora Istituto Centrale per il Restauro, la scuola ha costruito un modello didattico che unisce ricerca, studio teorico e cantieri. Oggi opera a Milano all’interno del progetto Valore Italia, continuando a formare professionisti chiamati a confrontarsi con contesti storici complessi.

I restauri della Scuola di Restauro di Botticino a Palazzo Reale di Milano

Ed è in questo contesto che si inserisce l’intervento in corso a Palazzo Reale, affidato dal Comune di Milano alla Scuola in vista di un appuntamento di rilievo internazionale: il prossimo 6 febbraio, infatti, lo storico edificio ospiterà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le delegazioni straniere in arrivo per l’inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

L’attività della Scuola di Restauro di Botticino

I lavori, avviati lo scorso ottobre e sostenuti da Pirelli, riguardano il percorso nobile del palazzo e sono condotti da studenti e docenti della scuola, impegnati in interventi di manutenzione, pulitura e restauro. L’obiettivo è restituire continuità estetica e dignità storica agli ambienti destinati all’accoglienza ufficiale, attraverso un insieme coordinato di operazioni specialistiche. Tra queste, spicca il restauro del busto ottocentesco in marmo di Carrara raffigurante Napoleone, testimonianza significativa della storia dell’edificio. Accanto, è stata effettuata una revisione accurata delle superfici dello scalone d’onore, insieme alla manutenzione degli intonaci dipinti e al restauro e alla ricollocazione degli arredi storici, ripensati in modo coerente con gli spazi.

La Scuola di Restauro di Botticino e il servizio al bene pubblico

“È in queste esperienze sul campo che gli studenti della Scuola di Restauro di Botticino, affiancati dai docenti e misurandosi con le esigenze della tutela e della valorizzazione, acquisiscono competenze tecniche, consapevolezza professionale e senso civico. Per Valore Italia, la formazione passa necessariamente da progetti che uniscono studio, pratica e servizio al bene pubblico”, ha dichiarato il presidente di Valore Italia Martino Troncatti.



Caterina Angelucci