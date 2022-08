In Contemporaneamente podcast trovate incontri tematici con autorevoli interpreti del contemporaneo tra arte e scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema e molto altro. Per approfondire questioni auliche ma anche cogenti e futuribili. Dialoghi straniati per accedere a nuove letture e possibili consapevolezze dei meccanismi correnti: tra locale e globale, tra individuo e società, tra pensiero maschile e pensiero femminile, per costruire una visione ampia, profonda ed oggettiva della realtà. Con Marco Magnifico e Gianna Fratta parliamo di musica e paesaggio, sinfonie di relazioni e proporzioni, tra reale virtuale, arte ed economia, territori e tradizioni. La musica è totalizzante e meritocratica, un gesto di coraggio estremo, un’arte universale. L’opera italiana emoziona tutto il mondo e il direttore d’orchestra non può interpretare un brano senza conoscere il substrato culturale in cui quell’opera è stata scritta. Fortunatamente è in costante aumento la consapevolezza della preziosità del paesaggio italiano ricco di piccolissimi borghi, molteplici varietà di produzioni e tradizioni, e molto altro.

MARCO MAGNIFICO PER CONTEMPORANEAMENTE PODCAST

Marco Magnifico è Presidente del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano dal 2021. Oggi, dopo 35 anni di esperienza, è testimone di buona parte della storia della fondazione. Laureato in Lettere all’Università di Pavia, si è specializzato in Storia dell’Arte a Firenze. Per quasi quattro anni ha lavorato, in qualità di esperto di dipinti antichi, alla casa d’aste inglese Sotheby’s, prima a Londra e poi in Italia. Nel 1985 ha iniziato il suo lavoro al FAI, dove ha imparato molto dai fondatori, Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni, soprattutto in ambito della comunicazione. È stato anche responsabile delle relazioni con enti, associazioni private e pubbliche italiane e straniere, dei restauri e della conservazione degli oggetti mobili. Infine, è stato responsabile delle collezioni di proprietà della fondazione, dell’attività editoriale e delle istruttorie per le proposte di acquisizione rivolte al FAI.

GIANNA FRATTA PER CONTEMPORANEAMENTE PODCAST

Gianna Fratta è direttrice d’orchestra, laureatasi con lode in pianoforte, composizione e direzione d’orchestra, oltre che in giurisprudenza, visiting professor alla Sungshin University di Seul. Insegna composizione al Conservatorio di Foggia e svolge lezioni e master class in Argentina, Turchia, Corea, Stati Uniti, oltre che alla Bocconi Milano. Dal 2021 è direttrice artistica dell’Orchestra sinfonica siciliana. Lavora per il Teatro dell’Opera di Roma, la Berliner Symphoniker, la Sinfonica di Macao, la Petruzzelli di Bari, la Verdi di Milano. Ha diretto i grandi opere come il Nabucco, la Madama Butterfly, la Fanciulla del West. Con il Trittico pucciniano vince il premio migliore produzione operistica sudcoreana del 2015. Specialista del repertorio di Umberto Giordano, incide molti DVD di opere e liriche per canto e pianoforte. Incide anche con Velut Luna, Bongiovanni, Amadeus, Nea et Antiqua, Classica HD, Sony, Arcana-Outhere. È protagonista di documentari e reportage tra cui Per la mia strada, prodotto da Rai Cinema e premiato dalla Presidenza della Repubblica.

-Mariantonietta Firmani