Artribune Podcast. Toni Capuozzo e Rossana Orlandi ospiti di “Contemporaneamente”

L’intervista con Toni Capuozzo e Rossana Orlandi è nel progetto Contemporaneamente a cura di Mariantonietta Firmani, il podcast pensato per Artribune. Incontri tematici con autorevoli interpreti del contemporaneo tra arte e scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema e molto altro. Per approfondire questioni auliche ma anche cogenti e futuribili. Dialoghi straniati per accedere a nuove letture e possibili consapevolezze dei meccanismi correnti: tra locale e globale, tra individuo e società, tra pensiero maschile e pensiero femminile, per costruire una visione ampia, profonda ed oggettiva della realtà. In questo audio il prezioso incontro con il giornalista e scrittore pluripremiato, inviato di guerra e autore televisivo e teatrale Toni Capuozzo e l’imprenditrice, fondatrice e titolare della omonima galleria Rossana Orlandi, definita dalla stampa internazionale una delle 8 gallerie più autorevoli al mondo. Con Toni Capuozzo e Rossana Orlandi parliamo della fortuna di un lavoro che appassiona: i media devono seminare dubbi. La comunicazione è difficile quando si vuole andare contro corrente, e provare a diffondere pensieri nuovi, che propongono nuove prospettive. Il vero lusso è essere se stessi.

ARTRIBUNE PODCAST. ROSSANA ORLANDI

Rossana Orlandi è uno spirito ribelle imprenditrice di successo fonda la galleria Rossana Orlandi. Giovanissima conosce Coco Chanel nel suo atelier; studia alla scuola interpreti e va in Irlanda e Inghilterra a perfezionare l’inglese, poi studia moda alla Marangoni e si specializza nella maglieria. Espone a Pitti Filati con grande successo, collabora con le maison più prestigiose tra cui Karl Lagerfeld, Kenzo, Donna Karan, Giorgio Armani. Dopo 30 anni il mondo della moda diventa stretto per la creatività di Rossana, che rivolge allora la sua attenzione al design. Così nasce a Milano la Galleria Rossana Orlandi, definita dalla stampa internazionale una delle 8 gallerie più importanti al mondo. Una galleria di arte e design che diventa un vero Design hot spot. Il mondo del Design espone alla Ro Gallery che lancia e afferma designer e artisti ed è qui che Rossana Orlandi fa diventare Collectible Design anche il Contemporary Design, appaiandosi a quello d’epoca e vintage reso celebre dalle aste internazionali di settore. Nel 2018 lo spin off del progetto è Guitly Feeling, il Day Dialog con personaggi di tutti i settori che affronta il tema della Plastic Pollution da un punto di vista psicologico, con racconti di viaggi esplorativi, ricerca scientifica, produzione e giornalismo di inchiesta. Nel 2019 mette in scena la prima edizione del Ro Plastic Prize, una challenge internazionale rivolta ai creativi di tutto il mondo, di tutte le età a cimentarsi su 4 categorie. Nasce anche e il Ro Master Plastic Pieces, una exhibition che vede in scena le performance creative di 27 fra i designer e gli artisti più famosi del mondo. Un successo (oltre 50.000 visitatori in presenza per i 10 giorni di kermesse, oltre 600 application da tutto il mondo con tutti i 5 continenti coinvolti per il Premio) che raddoppia l’anno successivo.

ARTRIBUNE PODCAST. TONI CAPUOZZO

Toni Capuozzo è giornalista scrittore, inviato e autore televisivo e teatrale, pluripremiato. Si laurea in Sociologia all’Università di Trento, e nel 1968 prende parte alla contestazione studentesca. Successivamente lavora a Marghera come operaio, per poi organizzare lotte dei soldati in Sicilia. Nel 1976 è volontario nel terremoto che devasta il Friuli. Nel 1979 inizia la carriera giornalistica per il quotidiano politico “Lotta Continua”, dove stringe una forte amicizia con Adriano Sofri. Lavora per raccontare storie importanti, interessandosi in particolare di mafia e di guerra. Si occupa di America Latina, e della Guerra delle Falkland dove intervista Jorge Luis Borges. Collabora con i periodici “Epoca” e “Panorama Mese”, “Reporter”, “Il Foglio”. Si avvicina alla TV: con Giovanni Minoli in “Mixer” dove si occupa di mafia, diventa inviato del programma “L’istruttoria”, di Giuliano Ferrara. All’interno del Gruppo Mediaset, diventa esperto di conflitti internazionali, occupandosi delle guerre in ex Jugoslavia, in Somalia, in Medio Oriente e in Afghanistan. Dal 2001 diviene curatore e conduttore di “Terra!”, approfondimento settimanale del “Tg5”, telegiornale del quale è anche vicedirettore. Nel 2013 lascia la vicedirezione del “Tg5”, mentre “Terra!” trasloca su Rete4, con la responsabilità editoriale di Videonews. Da freelance, collabora con Mediaset; per “Tgcom24”, e cura una rubrica intitolata “Mezzi Toni”.

– Mariantonietta Firmani