4. LA PRIMA GUIDA PER ORIENTARSI NELL’ARTE POST CORONAVIRUS

È appena uscita l’ultima pubblicazione di Andrea Concas, L’Arte post Coronavirus. Strategie digitali per i professionisti dell’Arte, edito da Piemme, la prima guida per orientarsi in quella che sarà l’arte 3.0, tra fisico e online, svelando le migliori strategie digitali per la ripartenza dei professionisti dell’arte e della cultura. L’autore in questo libro, scritto nel corso della Quarantena, ripercorre gli step che hanno scandito la lunga pausa del mondo dell’arte, per poi fornire concrete ed immediate strategie attuabili tra le sedi fisiche e l’online, insieme ai consigli per utilizzare al meglio i canali e strumenti digitali per la gestione, valorizzazione e vendita dell’arte sul web. Una guida per orientarsi tra marketing digitale, social network, SEO, personal branding, viewing room e i migliori canali di comunicazione e promozione online. Nell’eBook con gli #ArteConcasTALKS, l’autore condivide le testimonianze di cinque grandi professionisti dell’arte come la direttrice artistica della Triennale di Milano Lorenza Baroncelli, la marketing strategistStefania Boleso, lo storico dell’arte e museologo Roberto Concas, l’artistaJagoe il giornalista ed esperto del mercato dell’arte Giacomo Nicolella Maschietti, con i loro inediti contributi sulle migliori strategie da adottare post coronavirus.

