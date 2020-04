Nell’epoca delle dirette Instagram, dense di opinioni e contenuti espressi dai protagonisti del mondo della cultura, sul canale di Artribune si è tenuto un live diverso dal solito: quello de La Fille Bertha, che per quasi 20 minuti ha realizzato un’opera su carta raffigurante una delle sue iconiche figure femminili. Realizzato in collaborazione con @kreativehouse.it per Fidenza Village, l’illustratrice cagliaritana è apparsa con una doppia schermata a inquadrare il viso e le mani al lavoro. Un momento a metà tra la live performance e una terapia rilassante, in cui svuotare la mente e seguire solo la linea nera del tratto dell’artista, facendosi trasportare dall’immagine che va formandosi sul foglio bianco.

LA FILLE BERTHA PER ARTRIBUNE

Il suo tratto è ormai un elemento inconfondibile nel mondo dell’illustrazione: l’universo de La Fille Bertha è per lo più popolato da creature dalle sembianze femminili e animali, fluttuanti in una dimensione atemporale, sospesa. Un ambiente onirico e a tratti silenzioso immerge i suoi personaggi dagli occhi saggi, dalla postura composta, dalla composizione formale e cromatica elegante. La sua ricerca, infatti, mira a toccare flussi emotivi e subconsci. Dal 2012 ha partecipato a numerose mostre collettive e personali, pubblicazioni ed editoriali con musei, fiere, gallerie d’arte, tra cui arte contemporanea, moda, illustrazione e progetti di street art in Italia, Europa e Canada. Ha lavorato come freelancer per clienti quali Eastpak, Fashion Illustrated Magazine, If Bags, Carpisa, Ichnusa e Fidenza Village.

I NUOVI CANALI DIGITALI DI ARTRIBUNE

La sua performance live, andata in onda sul canale Instagram di Artribune il 9 aprile, è ora visibile su IGTV di @artribune. In occasione di questo momento storico, in cui l’intera programmazione culturale si è spostata online, ricordiamo che è stato aperto il canale Spotify di Artribune con nuove iniziative realizzate in collaborazione con artisti, stilisti e creativi. Il nuovo servizio podcast parte con due rubriche inedite: Monologhi al telefono, a cura di Donatella Giordano, con artisti contemporanei italiani come Sissi, Pietro Ruffo e Andrea Mastrovito e la sezione dedicata al mondo della moda ai tempi dell’emergenza sanitaria, a cura di Aldo Premoli.

– Giulia Ronchi

https://www.instagram.com/lafillebertha/

https://www.instagram.com/kreativehouse.it/

https://www.instagram.com/fidenzavillage/