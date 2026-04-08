Sospesa tra boschi di faggi, antichi sentieri e uno dei panorami più spettacolari del Lago Maggiore, c’è una libreria che sembra uscita da un racconto di montagna. Non si trova in una città né in un borgo turistico, ma in un alpeggio delle Alpi Lepontine. Qui, all’Alpe Colle, dal 2014 resiste e si rinnova un progetto radicale: una libreria di quota che coniuga cultura, territorio e socialità.

La storia della Libreria Alpe Colle vicino al Lago Maggiore

Per raggiungere la Libreria Alpe Colle si parte da Piancavallo, attraversando un bosco di faggi affacciato sul Lago Maggiore. In meno di un’ora di cammino si arriva all’Alpe Colle, un piccolo pianoro dove la montagna si apre tra il Parco Nazionale della Val Grande e le vallate che scendono verso il lago. All’interno si trovano migliaia di titoli: volumi fuori catalogo, libri usati, edizioni rare, testi antichi e prime edizioni. Un patrimonio che richiama collezionisti, escursionisti e lettori curiosi, ma anche chi sale semplicemente per il piacere di scoprire un luogo insolito. Ma la libreria, oltre a spazio di vendita, è anche un punto di incontro. Tra gli scaffali o all’esterno, davanti al panorama, si possono condividere aperitivi, merende e prodotti del territorio, dalle birre artigianali ai formaggi locali.

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La Libreria Alpe Colle e il futuro delle aree montane italiane

E dietro il progetto della libreria c’è una riflessione più ampia sul futuro delle aree montane italiane. Negli ultimi decenni molti territori alpini hanno conosciuto un progressivo impoverimento demografico e sociale, legato allo spostamento delle giovani generazioni verso le città o l’estero. La Libreria Alpe Colle nasce proprio come risposta a questa dinamica. L’idea è dimostrare che anche in montagna possono nascere iniziative culturali capaci di generare lavoro, relazioni e nuove visioni del territorio. In questo senso i libri diventano uno strumento, catalizzatori di comunità.

Come raggiungere la Libreria Alpe Colle

Il cammino verso la libreria è parte integrante dell’esperienza. Lungo il percorso si incontra il Monte Morissolo, dove si conservano alcune postazioni fortificate della Linea Cadorna, il sistema difensivo costruito durante la Prima guerra mondiale per proteggere il confine con la Svizzera. Le gallerie militari e il celebre punto panoramico delle “tre croci” offrono una vista che abbraccia quasi tutto il Lago Maggiore. Da lì un sentiero pianeggiante riporta nel bosco e conduce, in circa mezz’ora, all’Alpe Colle. Oggi la libreria continua a vivere secondo il ritmo delle stagioni, accogliendo escursionisti, lettori e collezionisti. È possibile anche portare i propri libri per una valutazione o vendere intere biblioteche, contribuendo ad alimentare il catalogo di rarità che rende il luogo così particolare.



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