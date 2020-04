2. GOGOL AND COMPANY – MILANO

Se c’è una cosa positiva in tutta questa polemica riguardante l’apertura o meno delle librerie è che, nel momento in cui circolavano le nuove disposizioni del decreto, è sbocciata una voce collettiva di librai. Dentro al gruppo LED – Librai Editori Distribuzione si è creata una comunità di addetti ai lavori che ha discusso la questione e formulato una lettera aperta. Un rumore necessario, un manifesto con cui abbiamo cercato di esprimere un punto di visita comune.

In questi giorni di isolamento e reclusione ha trovato molta forza una retorica legata al valore di conforto del libro e dei luoghi che lo accolgono. Viene da chiedersi come mai non sia stato considerato fino ad ora come tale, e di conseguenza sostenuto dal sistema economico e dalle forze politiche che governano questo Paese in primis. Sì, le librerie sono un presidio sociale, sono luoghi in cui chi sceglie di lavorarci scende a compromessi tra una soddisfazione economica quasi irrisoria e la volontà di portare avanti un progetto che guidi il pensiero critico e l’immaginazione. Ma siamo anche convinti che questo vada protetto e curato, non lanciato allo sbaraglio senza protezione e controllo. Le preoccupazioni dei librai di tutta Italia sono non solo di carattere sanitario, che è il pensiero primario ovviamente, ma anche economico. Riaprire le librerie adesso non le agevola a livello finanziario, anzi, con grande probabilità le affossa. E non crediamo sia giusto che, per il valore della ricostruzione, centinaia di luoghi della cultura vengano messi a rischio: esserci tra una settimana, ma non esistere più tra un anno.

Quello che la questione va a toccare non è il valore simbolico, ma la responsabilità civile che conduce un libraio a decidere di esserci comunque, aprire il proprio spazio anche a condizione di perdere denaro e mettere a rischio se stesso e chi entrerà lì dentro. Non è in discussione il senso civico della professione: nel momento in cui ognuno di noi ha deciso di dedicarsi a un’attività di questo tipo, ha già scelto di fare un’azione di restituzione e riqualifica del tessuto sociale. Se ci chiedono di ripartire, ci organizzeremo per renderlo possibile, ma è fondamentale capire bene lo sforzo che ci viene richiesto e pensare anche al dopo, pensarci adesso.

Chi conosce davvero il nostro lavoro (lettori, scrittori, editori e amici) ci manda messaggi speranzosi e solidali, aspetta con pazienza di saperci al sicuro e di poter tornare a stare dentro la libreria insieme a noi. Così come riceviamo proposte personali di supporto economico e richieste di consegne a domicilio che riusciamo a soddisfare grazie all’aiuto di editori e distributori che si sono applicati per rendere il più agevole e meno pericoloso possibile questo servizio.

Chi invece contesta la posizione dei librai di oggi è anche chi i nostri luoghi non li frequenta davvero, non li conosce e, forse, al fatto che domani potremmo non esserci più non ci ha neanche pensato. La parola cultura è spesso sulla bocca di chi con la produzione di cultura non ci ha davvero a che fare, chi la santifica e chiude dentro teche polverose. In questo modo però diventa sacra, “spirituale” e di conseguenza distante invece che attiva, propulsiva e brulicante.

Ma passiamo alla questione più pratica. Non si possono paragonare le librerie ai supermercati, i libri alle merci da scaffale, i prodotti con cui lavoriamo non si infilano in fretta nel carrello, hanno bisogno di tempo e dialogo, sono occasioni di scambio e incontro: la scelta di un libro avviene per contatto diretto, di mani e di idee. Le condizioni igienico sanitarie sono imprescindibili, vanno studiate in maniera minuziosa e, anche se questa riapertura è risultata sicuramente troppo frettolosa, si potranno raggiungere. D’altronde le attività di ogni tipo ci dovranno fare i conti. Ma si può davvero considerare, in condizioni di mobilità ristretta e regime di contenimento del virus, la possibilità di rendere concreto lo scambio umano implicito nella relazione con un libraio? Ci viene da pensare che in questo momento abbiano più impatto gli scambi virtuali che abbiamo con i lettori e le newsletter in cui apriamo i nostri pensieri, condividiamo sia letture che spunti più ampi e cerchiamo interazione con chi ci segue da anni.

E a livello economico, che percentuale di guadagno si può immaginare in questa situazione contando le condizioni di incasso già in bilico in periodi normali? In Gogol and Company lavorano più di dieci persone tra libreria e caffetteria, cosa possiamo garantirci in questo modo? Andrebbe considerata una disposizione che dia la possibilità di riaprire nonostante la consistente riduzione delle vendite, così come misure per la riduzione dei canoni di affitto a fronte di un credito di imposta, strumenti per garantire il pagamento del lavoro dei dipendenti e in questo dialogo prendere in considerazione la filiera editoriale nella sua totalità. Non è certamente il momento di rivendicare, quanto piuttosto di cercare di ricostruire, ma è vero anche che nelle situazioni di instabilità emergono gli ingranaggi rotti. Vorremmo avere aiuti economici sistemici, strutturati e adeguati. Ma lo volevamo anche prima, sia chiaro. Altri Paesi dovrebbero essere modello per una nuova strada. Vorremmo una rivoluzione alla base del sistema-libro. Le regole che determinano come si pubblica, come si distribuisce e come si vende alimentano un sistema che crea debito, non guadagno, e i dati parlano chiaro da anni: le librerie chiudono, gli indici di lettura sono sempre più bassi, ci sono più libri che lettori. Quindi il sistema va ripensato.

Vorremmo che il libro fosse riconosciuto davvero come motore propulsivo e generatore di pensiero. Non conforto, ma azione. Altrimenti quella di oggi sarà solo l’ennesima dimostrazione di cosa rappresenta la cultura nel nostro Paese: uno strumento di cartone con cui accendere la luce, un surrogato della speranza.

