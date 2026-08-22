E se nel deserto boliviano ci fosse un tempio gonfiabile? Un progetto di architettura pneumatica 

Esiste un luogo dove l’architettura sembra impossibile, o forse superflua. A 3.600 metri di quota, nel cuore dell’altopiano boliviano, il Salar de Uyuni non è solo un deserto: è una tabula rasa metafisica. Diecimila chilometri quadrati di crosta salina che, nella stagione delle piogge, diventano lo specchio più grande del pianeta, cancellando la linea dell’orizzonte e fondendo la terra con il cielo. È in questo scenario estremo, dove l’unica coordinata possibile è quella celeste, che prende forma il progetto di ricerca Costellazioni Temporanee. Non un edificio, ma un organismo mobile. Non un monumento alla permanenza, ma un elogio alla reversibilità totale.

Stefano Caschetta, Costellazioni Temporanee, Matrice dei punti la geometria dell’arcipelago

Il rito laico dell’osservazione nel Salar de Uyuni

A cura di Stefano Caschetta (Università di Firenze), il progetto nasce da un ribaltamento concettuale: se l’antichità costruiva templi di pietra per intercettare il divino, la contemporaneità necessita di “templi della scienza” per comprendere il cosmo. L’osservatorio solare diventa così il nuovo santuario, e lo scienziato un sacerdote moderno, custode di un mistero indagato attraverso l’analisi e non il dogma. L’architettura proposta è un arcipelago di 16 bolle pneumatiche, una costellazione artificiale ruotata geometricamente di 22 gradi verso sud-est. Un allineamento non casuale, ma rituale: la struttura è orientata per intercettare perfettamente l’alba del solstizio d’estate, trasformando l’intera macchina abitativa in un gigantesco calendario solare.

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Fritz Haller e Paul Schärer, Sistema modulare USM Haller, Architetture cartesiane configurazione storica per uffici open space, 1969 (Courtesy USM)

Il cantiere come performance

Lontano dalla retorica del “costruire per durare”, Costellazioni Temporanee recupera l’eredità visionaria dell’architettura radicale anni Sessanta e Settanta – dalle utopie di Superstudio ai manuali do-it-yourself di Ant Farm – per proporre un’utopia realizzabile. Il cuore del progetto risiede nel suo Manuale d’Uso: un protocollo di assemblaggio che trasforma il cantiere in una performance veloce e silenziosa. Tutto il complesso è progettato per essere trasportato via camion e montato a secco, seguendo una sequenza rigorosa che garantisce l’impatto zero sul suolo salino: La piattaforma. Niente scavi o fondazioni. Si posa un pavimento flottante che protegge la crosta di sale e alloggia gli impianti. La pelle. Le membrane in PVC vengono srotolate e ancorate tramite zavorre cilindriche, senza perforare il terreno. Il respiro. Il sistema prende vita collegando i box tecnici di ventilazione, veri polmoni dell’architettura. La connessione. I moduli vengono uniti tramite tunnel a cerniera lampo e airlock che gestiscono la pressurizzazione. La forma. In soli 20 minuti, la pressione dell’aria solleva la struttura, che “appare” nel deserto come un miraggio solido.

Stefano Caschetta, Costellazioni Temporanee, Il dentro, il fuori, l’altrove, Render, 2025

La cosmologia portatile: come potrebbe funzionare Costellazioni Temporanee

Una volta gonfio, il sistema rivela il suo centro: il Sancta Sanctorum, un modulo che ospita il telescopio solare, moderno axis mundi che collega visivamente il suolo al cielo. Attorno a questo fulcro, le bolle si aggregano e si diradano come molecole, seguendo le necessità della missione scientifica. All’interno, la vita dello scienziato-nomade è organizzata da sistemi modulari (come il celebre USM Haller) che riconfigurano lo spazio in base alle necessità: dormitori che diventano uffici, laboratori che si aprono verso il paesaggio. In un’epoca segnata dall’impatto pesante dell’uomo sull’ambiente, Costellazioni Temporanee suggerisce una via alternativa: abitare la terra con la leggerezza dell’aria, usando la tecnologia non per dominare il paesaggio, ma per specchiarsi in esso.

Stefano Caschetta