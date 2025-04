Ha inaugurato lo scorso luglio a Milano ma ha in progetto di aprire altri tre negozi in Italia nei prossimi mesi a Bologna, Firenze e Roma Pop Mart, il negozio del cinese Wang Ning i cui giocattoli stanno diventando un fenomeno di tendenza a livello globale. Tra questi, statuette di plastica da collezione contenute in piccole confezioni di cartone ma anche cover per smartphone, borsette e portachiavi. Giusto per avere un’idea del fenomeno basti pensare che in tutto il mondo si contano oltre 500 negozi e 12, tra sedi permanenti e pop-up shop, sono in Europa. E il mercato italiano, come dichiarato dalla direttrice marketing del gruppo Eva Zhao, è parte fondamentale.

Il fenomeno del negozio Pop Mart a Milano

Così, il negozio in Corso Buenos Aires è letteralmente preso d’assalto da un pubblico di tutte le età che viene da ogni parte d’Italia. In particolare, il prodotto più ricercato sono i Labubu, “mostricciattoli” dall’aspetto “cute but creepy” che li rende perfetti per essere anche condivisi sui social media, dove la cultura del collezionismo di giocattoli è assai attiva. Pare, infatti, che a rendere virali questi pupazzetti di plastica dalle versioni più fantasiose e uniche (non esiste, infatti, restock) sia stata la cantante Lisa delle Black Pink, avviando una pratica che valorizza la creatività di ragazze e ragazzi nel personalizzare i propri oggetti personali.

La fila al negozio Pop Mart in Corso Buenos Aires

La nuova cultura pop dei Labubu

Dietro l’idea l’artista cinese Dabao, che ha realizzato veri e propri simboli di una nuova cultura pop unendo toys designer, arte contemporanea e cultura urbana. I Labubu hanno un aspetto buffo e allo stesso tempo inquietante, particolarmente riconoscibili per il loro muso da orso e i grandi occhi espressivi.

Labubu

La mostra durante la Milano Design Week

E in occasione della Milano Design Week 2025 POP MART ITALY presenterà, dal 7 al 13 aprile dalle 10 alle 19.30, una mostra del brand in Via Paolo Sarpi 8. Per la prima volta, infatti, saranno esposte tutte le edizioni limitate della MEGA COLLECTION attualmente disponibili in Italia. Di che cosa si tratta? Tra arte e nuove tendenze, la MEGA COLLECTION è il frutto del lavoro della rete di artisti POP MART, che esplora e amplia i propri confini collaborando con istituzioni culturali, musei, artisti contemporanei e artigiani.



