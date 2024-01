E se al posto dei consueti fuochi d’artificio che colorano i nostri cieli nel giorno di San Silvestro, in futuro usassimo solo coreografie di droni, con buona pace degli animalisti e degli ambientalisti, visto l’alto inquinamento acustico e atmosferico che questo genere di spettacoli comporta? Lo scenario non sembra così improbabile.



A confermare il trend sono gli eventi organizzati nel periodo tra Natale e Capodanno in diverse località della Penisola, a partire da Bologna (dove lo scorso 20 dicembre una performance di droni ha illuminato i cieli del capoluogo emiliano) e Latina (con cento droni “assoldati” per mettere in scena uno spettacolo tra danza e luci il 26 dicembre).



Al di fuori dei confini italiani, dove pure questo genere di spettacoli risulta in aumento, alcune altre realtà hanno fatto le cose molto più in grande, al punto da assicurarsi un posto d’onore nell’albo del Guinness World Records.

Droni – Christmas Lady by Sky Elements

Lo spettacolo di droni a Dallas

Siamo a Dallas, una delle città più popolose del Texas e degli Stati Uniti. È qui che lo scorso 21 dicembre, in occasione delle festività natalizie, l’azienda Sky Elements ha dato vita a uno show che ha lasciato il pubblico con il naso all’insù per diversi minuti nel corso della notte.



Una “flotta” di ben 1500 droni luminosi ha infatti colorato il cielo sopra il Birdville FAAC Stadium, mettendo in scena una coreografia cangiante e ispirata alle icone del Natale. Controllati dai piloti della società, specialista nell’organizzazione di show di questo genere, centinaia di piccoli apparecchi hanno dato forma a figure alte oltre duecento metri, come nel caso dell’enorme Babbo Natale o della ballerina impegnata in una spettacolare performance di danza classica.

Una performance da Guinness

L’evento non è passato inosservato alla giuria del Guinness World Records, che ha premiato la performance per la creazione del “più grande personaggio immaginario realizzato con droni” e per la “più grande immagine aerea realizzata con droni”. La stessa Sky Elements aveva già ottenuto in passato ben tre Guinness World Record per i suoi spettacoli mozzafiato.



Alex Urso