2. MARCO TIRELLI NEL REGNO UNITO

Marco Tirelli, view of installation at the Italian Pavillon at the Venice Biennale, 2013 photo Giorgio Benni

Marco Tirelli (Roma, 1956) approda a Londra per la sua prima mostra personale in terra d’Albione nella sede londinese di Cardi Gallery. Le oltre 150 opere di questo artista membro della Nuova Scuola Romana ripercorrono un viaggio allegorico sui quattro piani della galleria: una retrospettiva su impianto museale che comprende disegni, dipinti, fotografie e piccole sculture, molte delle quali prodotte appositamente per la mostra. “Per attivare echi negli spettatori, attraverso l’immersione in un’interazione di immagini, simboli, allegorie ed attraverso un gioco di rimandi e riflessioni”, come afferma lo stesso artista, egli incorpora strategie espositive mutuate dal tardo Rinascimento, come lo Studiolo – una stanza colma di oggetti interessanti, e intesa come luogo di contemplazione di un nobile – per costruire meravigliose installazioni immersive, abitate da griglie di disegni e sculture in bronzo, le quali funzionano come flussi di coscienza spaziali e visivi.

Marco Tirelli

Fino al 4 settembre 2021

Cardi Gallery, 22 Grafton Street, London W1S 4EX

www.cardigallery.com