All’origine della crisi siriana, quando la situazione militare e politica di Ankara non era ancora esplosa, cinque giovani artisti italiani hanno partecipato al programma di residenza promosso dall’Ambasciata d’Italia in Turchia, in collaborazione con la Galleria Guler Sanat di Ankara. Kemal Orta, direttore artistico della galleria e curatore della mostra, ha sostenuto l’operazione e ospitato in residenza Federica Cogo (Thiene, 1985), Maria Luigia Gioffrè (Soverato, 1990), Flavia Tritto (Bari, 1994), Dione Roach (Firenze, 1989) e Nicola Guastamacchia (Bari, 1990) in concomitanza della Giornata del contemporaneo.

Dal 10 settembre all’11 ottobre, giorno dell’inaugurazione avvenuta alla presenza dell’Ambasciatore italiano in Turchia Massimo Gaiani, gli artisti invitati hanno avuto modo di sviluppare le loro pratiche in relazione non solo allo spazio in questione, ma anche al contesto sociale, culturale e naturale nel quale hanno vissuto.

Da sempre gli artisti hanno raccontato attraverso pratiche differenti gli orrori della guerra. Fra queste nel secolo scorso, proprio quando il continente europeo veniva sfregiato dai due conflitti mondiali, dalle rivoluzioni e dalle guerre civili, le arti visive e più in particolare la pittura hanno svelato e rappresentato formalmente e nei modi più veritieri, sperimentali e successivamente performativi, le scene più aberranti e le paure più significative nate dalla follia dell’uomo. Da quel periodo a oggi, immersi nelle riflessioni del postmodernismo, facciamo parte di un mondo orami frammentato, depauperato dalla sostanza dei riferimenti ideologici e sociali di una civiltà sempre più globalizzata e in continuo mutamento; dunque come denunciare e percepire i conflitti odierni, in che modo e perché quel tipo di tensione sociale, che anticipava i primi attacchi dell’esercito turco nei confronti della popolazione curda, ha potuto influire sul processo artistico di cinque artisti italiani che hanno avuto modo di confrontarsi con le difficoltà del momento? Sono ancora vivide le terribili immagini legate ai fatti del 2015, dopo la distruzione da parte dell’ISIS del sito archeologico di Palmira. Oggi qual è il pericolo più grande per l’opera d’arte in tempi di guerra e che futuro avrà il valore simbolico e culturale dell’immagine intesa anche come processo artistico contemporaneo?

Ai protagonisti in mostra abbiamo chiesto un commento sull’esperienza vissuta in residenza.

‒ Giuseppe Amedeo Arnesano