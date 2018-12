1. CLAUDE MONET ‒ ALBERTINA

Negli Anni Ottanta dell’Ottocento Claude-Oscar Monet (Parigi, 1840 ‒ Giverny, 1926), ormai noto nell’ambiente artistico parigino, continua a sfornare opere en plein air, vibranti di luce e colore: costi quel che costi! È lui stesso a raccontare in una lettera ad Alice, la sua amante, la disavventura capitatagli su una spiaggia della Normandia: “Completamente assorto nel mio lavoro, non vedo arrivare l’enorme onda che mi scaraventa contro uno scoglio e mi sommerge nella sua spuma insieme a tutta l’attrezzatura […] La tavolozza che tenevo in mano mi ha colpito sul viso e la mia barba si è ricoperta di blu, giallo, e altri colori”. L’artista, zuppo e malconcio, confessa poi di non essersi preoccupato del suo stato, ma di sentirsi molto rattristato per la perdita della tela. Insomma, è sempre presente nell’artista l’interesse nel cogliere dal vivo certi attimi della realtà. Anzi, questa dedizione, al limite della ossessione, lo accompagnerà per tutta la vita, quando la sua tecnica pittorica evolverà verso una pennellata rapida, quasi illeggibile, caratterizzata da una tavolozza sempre più accesa.

Attraverso un centinaio di opere selezionate con puntuale perizia, la mostra – curata da Heinz Widauer – ripercorre cronologicamente la carriera artistica di Monet insieme alla sua vicenda biografica (ben ricostruita nell’audioguida disponibile anche in italiano).

L’inizio carriera di Claude Monet è anche l’inizio dell’Impressionismo, ovvero una visione rivoluzionaria dell’arte che intende fissare attimi salienti nella vita della emergente società borghese moderna, principalmente nella metropoli parigina, contestando apertamente contenuti artistici e metodi selettivi della corrente “ufficiale”, rappresentata dalla Académie des beaux-arts.

Nel 1863, pietra miliare per l’arte, un gruppo di artisti “ribelli” dà vita al Salon des Refusés; il non ancora ventitreenne Monet c’è! Detto per inciso, nel ’63 il quotidiano Le Figaro pubblica una raccolta di saggi del poeta Charles Baudelaire con un titolo significativo e particolarmente suggestivo: Le peintre de la vie moderne (Il pittore della vita moderna). Quale il profilo baudelairiano di costui? Un dandy, flâneur, “sposato alla folla”, ma distaccato partecipe del mondo. Non è un caso, quindi, che la mostra ponga tra le primissime opere una tela che inquadra dall’alto la folla in un boulevard: si tratta per l’appunto di Boulevard des Capucines, del 1873. L’artista, però, non si affeziona mai troppo ai soggetti che ritrae, piuttosto è attratto dai fenomeni naturali o atmosferici che avvolgono certi soggetti, immancabilmente all’aperto, in condizioni di tempo anche estreme. Lo attrarrà Londra per la sua tipica nebbiolina, o gli effetti di luce sulla facciata della cattedrale di Rouen. Soggetti dipinti tutti innumerevoli volte. Al tempo stesso si dedica a ritrarre i suoi familiari, di cui la mostra offre vari esempi, interessanti anche per il taglio fotografico che offrono, come nel bellissimo dipinto Ragazze su una barca a remi, del 1887, scelta come l’immagine di richiamo all’intera esposizione.

