3. CERIMONIA INAUGURALE: OPEN THE FUTURE!

Nella cerimonia inaugurale di Matera 2019 non sarà solo la città a raccontarsi, bensì la regione Basilicata e l’Europa intera, attraverso la presenza delle rispettive bande, 20 + 19, che suoneranno insieme in tutte le strade di Matera, dalla periferia al centro. Il programma della giornata, divisa in 5 momenti come i 5 temi del dossier, inizia alla Cava del Sole, la cava settecentesca in tufo riqualificata per ospitare gli eventi del 2019, dotata di una grande area esterna (Arena del Sole), uno spazio multifunzionale al chiuso (Serra del Sole) e un’area dedicata ai servizi (Villaggio del Sole). Il primo momento, Open Sound, sarà dedicato all’esibizione della prime 14 bande, 7 lucane e 7 europee, tra cui la banda di Matera e quella di Plovdiv, le due città capitali europee della cultura 2019. Con il secondo momento, Open City, la città si fa casa: i musicisti che animano Matera vengono accolti dai cittadini nei Rioni della città in un grande momento conviviale. Con Open Lights, la cerimonia si sposta fra il Sasso Barisano, il Sasso Caveoso e piazza Duomo. Al calare del sole il Sasso Barisano, come una meteora, riluce di migliaia di lumini grazie al progetto Matera Cielo Stellato di Francesco Foschino con l’Associazione “Scorribande Musicali”. Alle 18:50 in piazza San Pietro Caveoso va in scena Open Show, condotto da Gigi Proietti e trasmesso dalla Rai. Dalle 20:30, con Open Future, la festa si propaga dai Sassi nei vicoli, nelle strade, in cielo e nei locali, con performance di artisti nazionali e internazionali.

Cerimonia d’apertura di Matera Capitale Europea della Cultura

19 gennaio, divisa in 5 momenti fondamentali

1_Open Sounds / Cava del Sole ore 10:00

02_Open City / Rioni di Matera a partire dalle ore 13:00

03_Open Lights / Sasso Barisano, Sasso Caveoso e Piazza del Duomo dalle ore 16:30

04_ Open Show / San Pietro Caveoso dalle ore 18:50 – 19:55

05_Open Future / Via Ridola – via del Corso – Piazza Vittorio Veneto – Piazza San Pietro Caveoso dalle ore 20:00 alle 24:00