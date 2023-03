2. GALERIE LE RÉVERBÈRE

Questa galleria di Lione porta cinque artisti, incluso un celebre Klein, ma a cavallo del muro interno ed esterno dello stand è la piccola personale in due atti di Geraldine Lay a spiccare. Tra miniere scozzesi e sobborghi giapponesi, l’artista “usa la fotografia come mezzo per conoscere e scomporre luoghi ignoti, tornando e ritornando in questi stessi posti per rileggerli e reinterpretarli”, raccontano dalla galleria. Accanto a questi scatti è esposto il Giappone d’epoca di Marc Riboud: il contrasto cronologico e soprattutto l’evoluzione della figura della donna offrono una prospettiva interessante.

www.geraldinelay.com

www.galerielereverbere.com