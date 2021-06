L’atmosfera di un fotografo sono le sue cartoline, gli antichi rullini conservati su una mensola, le pile di cataloghi ordinati per nome, le sue cornici. Ma ciò che emerge, chiaro e orgoglioso, è soprattutto il nitido ricordo di una soddisfazione giovanile che faceva letteralmente correre in camera oscura, che portava il cuore in gola alla comparsa dell’immagine. É il credere fermamente in ciò che si sta creando. Ed è proprio questa sensazione il punto di inizio di ogni Video Ritratto, filo comune e unità di misura per autori appassionati. Laddove raccontare significa documentare ciò che si muove e che rimane immobile e che, nella sua complessità, confluisce in un racconto intimo e personale, che ricompone le storie di diversi autori fotografi italiani.

ALAN MAGLIO. STANZE DI CRONACA

Una vocazione giovanile che, partendo dalla grafica e dalla fotografa, si espande con grande curiosità a tutte le forme d’arte. L’assemblaggio e il gioco, i ricordi dell’album di famiglia e le fotografe d’archivio di cronaca nera: sono le basi da cui parte il processo creativo di Alan Maglio (Milano, 1979). Una ricombinazione che libera significati e teatralizza la realtà, aprendola a sempre nuove scoperte formali.

– Giulia Vannucci

