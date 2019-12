“L’artista che capisce come le posizioni antitetiche di Leonardo e di Michelangiolo siano, in definitiva, i due termini di uno stesso problema, tra i quali v’è possibilità di relazione dialettica, è Raffaello” così scriveva Giulio Carlo Argan a proposito del maestro urbinate, scomparso a soli 37 anni. Il suo genio, però, viene fatto rivivere oggi, in occasione del suo 500esimo anniversario dalla morte, in Una mostra impossibile, esposizione allestita presso l’aeroporto Raffaello Sanzio a Falconara Marittima (AN) e visitabile fino al 20 gennaio 2020 in cui le riproduzioni dei suoi massimi capolavori – provenienti da tutto il mondo – sono esposte in un unico allestimento con l’obiettivo di dare una panoramica ampia e dettagliata della sua evoluzione artistica, dando l’opportunità a giovani e non addetti ai lavori di avvicinarsi ai grandi nomi della storia dell’arte. Le riproduzioni (che, pur non originali, non vogliono dissacrare le opere originali, ma veicolare l’interesse del pubblico verso i capolavori disseminati sul territorio) sono in scala 1:1, stampate su tessuto trasparente, amplificando la suggestione e consentendo di cogliere un’infinità di dettagli che sarebbe difficile vedere a occhio nudo. Dopo l’aeroporto di Falconara, da febbraio 2020, la mostra partirà alla volta di città europee e la prima che toccherà sarà Parigi, presso Le Carrousel du Louvre, fino a giungere in Russia. Una mostra impossibile è stata ideata da Renato Parascandolo, con la direzione scientifica di Ferdinando Bologna, in collaborazione con ENIT, Agenzia Nazionale Turismo e Aerdorica Aeroporto delle Marche e con il sostegno del Ministero dei Beni Culturali. Nella gallery le immagini della mostra.

– Valentina Muzi