Dal 19 al 28 giugno 2026, otto artisti hanno abitato la Valchiavenna non da semplici osservatori, ma affiancando chi questa terra la studia e la tutela ogni giorno, per fondere due discipline – scienza e arte – e scoprire un nuovo immaginario artistico. Promossa dalla Stazione per lo Studio dell’Ambiente Alpino del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” (Università degli Studi di Milano), l’iniziativa ha trasformato il paesaggio in un laboratorio vivo, i cui risultati saranno in mostra a partire dal 4 settembre nella Caurga del Parco Archeologico Botanico del Paradiso di Chiavenna.

Crossing Paths, Valchiavenna

La residenza in Valchiavenna di otto artisti in dialogo con i geologi e i local

Per dieci giorni geologi e ricercatori universitari, storici dell’arte, esperti locali e associazioni territoriali hanno camminato fianco a fianco con gli artisti, condividendo tempo, spazi e riflessioni. Il risultato? L’osservazione scientifica del dissesto idrogeologico e della crisi climatica di questa zona montana nell’estremo nord della regione Lombardia che, insieme alla Valtellina e alla Val di Livigno, compone la provincia di Sondrio, si è tradotta in un processo di ascolto profondo. Da qui sono nate originali opere site-specific, capaci di restituire una lettura inedita dell’ecosistema alpino.

L'articolo continua più sotto Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro. Δ Facebook Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Render, il bisettimanale sulla rigenerazione urbana Nuovi progetti, tendenze, strategie virtuose, storie da tutto il mondo, interviste e molto altro. Δ LinkedIn Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Tailor, il quindicinale su moda e cultura Ultime tendenze internazionali, i focus sulla sostenibilità, gli approfondimenti sulle fashion week, le carriere e la formazione accademica. Δ Comments Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter PAX, il bisettimanale sul turismo culturale Approfondimenti sul turismo culturale come chiave di comprensione dei territori e delle comunità che li abitano. Δ Facebook Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Fest, il settimanale sui festival culturali Scenari, politiche culturali, arti visive, musica, teatro, architettura, design, artigianato, rigenerazione urbana e i trend globali da monitorare. Δ Facebook Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Puoi rivedere le tue preferenze in qualsiasi momento: sul fondo di ogni mail che ti invieremo, troverai il link per annullare l’iscrizione. Artribune Srl non cederà i tuoi dati a terze parti e utilizzerà i tuoi dati secondo le tue indicazioni. Se scegli di annullare l’iscrizione, Artribune cancellerà i tuoi dati personali dal proprio database. Per saperne di più, ti invitiamo a consultare la nostra Privacy Policy Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter

La sede della mostra “Crossing Paths”: la Caurga nel Parco Archeologico Botanico del Paradiso

Il vero punto di forza della mostra risiede nella scelta della location: la Caurga all’interno del Parco Archeologico Botanico del Paradiso di Chiavenna. Antica cava di pietra ollare, intagliata nella roccia e immersa in una vegetazione rigogliosa, questa gola è una profonda spaccatura della roccia che si trova all’interno del Parco Archeologico Botanico del Paradiso di Chiavenna e separa i due colli principali del parco, il “Paradiso” e il “Castellaccio”, uniti da una passerella sospesa. La Caurga non è un semplice contenitore museale “neutro”, ma è essa stessa materia, memoria e testimonianza delle trasformazioni naturali e del lavoro umano.

Le opere della mostra “Crossing Paths”

Gli otto artisti – Giulia Facchin, Maicol Formolli, Chiara Peruch, Gioele Provenzano, Anna Quaranta, Giorgia Tognoli, Umberto Zanette e Rebecca Zen – danno forma a un percorso in otto sezioni tematiche dove la ricerca scientifica si traduce in esperienza sensoriale. Attraverso sculture, fotografie, installazioni site-specific, opere sonore e sperimentazioni sui materiali, le creazioni in mostra traducono l’invisibile in presenza tangibile: in questo itinerario, ogni lavoro diventa uno strumento per esplorare la vulnerabilità del territorio e la capacità di rinascita, tessendo un racconto collettivo fatto di tensioni, trasformazioni e resilienza.

Crossing Paths, Valchiavenna

La mostra “Crossing Paths” è un invito a rallentare il passo

In questo contesto naturale, le opere emergono lungo il camminamento del Parco, dialogando con le pareti rocciose, le fenditure e le stratificazioni del terreno. “Materia, suono, fotografia, installazione, scultura e pratiche site-specific”, raccontano i promotori, “diventano strumenti attraverso cui leggere fenomeni complessi, rendendo visibili relazioni che spesso rimangono invisibili agli occhi di chi osserva”. Attraverso linguaggi eterogenei e installazioni ambientali, Crossing Paths invita, così, a rallentare il passo e ad affinare lo sguardo. È una chiamata all’azione e alla consapevolezza che ci ricorda quanto i territori fragili abbiano bisogno, oggi più che mai, di nuove narrazioni per essere compresi, amati e custoditi.



Claudia Giraud



Crossing Paths – Stories of Vulnerability and Resilience

Chiavenna (Sondrio) // dal 4 settembre

Caurga – Parco Archeologico e Botanico del Paradiso

https://maps.app.goo.gl/Hqjhcvy4tZhigFRi8?g_st=ic

Ulteriori info Crossing Paths - Stories of Vulnerability and Resilience Mostra di Arte Contemporanea e Scienze della Terra che conclude l’omonima residenza artistica promossa dalla Stazione Valchiavenna per lo Studio dell’Ambiente Alpino del Dipartimento di…