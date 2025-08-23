Nelle Marche, nel cuore dei Monti Azzurri, si erge Monte San Martino, un piccolo borgo situato su un’altura a strapiombo sulla valle del fiume Tenna, le cui origini risalgono all’epoca romana. A caratterizzare il paese sono la chiesa di Sant’Agostino, con un affresco di Vincenzo Pagani da Monterubbiano, gli storici palazzi nobiliari costruiti tra il Quattrocento e il Cinquecento, e la Pinacoteca della Chiesa di San Martino Vescovo, che custodisce quattro preziosi polittici: tre dei fratelli Carlo e Vittore Crivelli e uno di Girolamo di Giovanni da Camerino.

Dal 2024, ad animare ulteriormente il territorio è The Shed Residenza d’Arte, un’ex rimessa ai piedi del borgo marchigiano, rigenerata e trasformata in spazio espositivo dalgli inglesi Jeremy e Chrissie Wiltshire. Il progetto intende promuovere il territorio coinvolgendo artisti italiani e internazionali in un periodo di residenza a stretto contatto con la comunità e il patrimonio storico-artistico. Dopo l’inaugurazione nell’estate 2024 con l’artista americana Francie Hester, nel 2025 è stata la volta del giovane artista italiano Stefano Ventili e del duo milanese BRINANOVARA (composto da Giorgio Brina e Simone Novara) attualmente in mostra con Casablanca (visitabile fino al 4 settembre 2025).

L'articolo continua più sotto Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Name Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ Render, il bisettimanale sulla rigenerazione urbana Nuovi progetti, tendenze, strategie virtuose, storie da tutto il mondo, interviste e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Email Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ

The Shed – Residenza d’Arte a Monte San Martino

Nata all’interno di una ex rimessa per autobus, The Shed è una residenza d’arte che invita artisti nazionali e internazionali a confrontarsi con il paesaggio, la comunità e il patrimonio storico-artistico di Monte San Martino. Oltre a valorizzare il territorio marchigiano, l’obiettivo dei fondatori è quello di sostenere le pratiche contemporanee, selezionando artisti le cui ricerche possano trarre ispirazione dalle tradizioni e peculiarità del borgo.

BRINANOVARA, Great Green Bean, 2025, 207 x 140 cm

La mostra di BRINANOVARA per “The Shed” a Monte San Martino

Durante la residenza, BRINANOVARA ha prodotto una serie di tele di grande formato che indagano il linguaggio pittorico, esplorandone il legame con la storia dell’arte. Riesaminando la propria pratica oltre i codici postmoderni e il vocabolario pittorico tradizionale, gli artisti hanno dato forma a nuovi possibili scenari stratificati, ispirati agli antichi polittici di Carlo e Vittore Crivelli. Così, elementi, colori e dettagli vengono trasfigurati e ricombinati secondo nuove logiche, influenzati dai ritmi lenti e dall’atmosfera del luogo.

BRINANOVARA, installation view Casablanca, The Shed Residenza d’Arte

Parola agli ideatori di The Shed – Residenza d’Arte

“Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare questo territorio, che ho scoperto per caso durante un viaggio”, raccontano ad Artribune. “Successivamente siamo tornati per conoscerlo meglio e ci siamo imbattuti in una ex rimessa di autobus ai piedi del borgo, da ristrutturare. La posizione è strategica, perché affaccia sulla vallata, e il continuo passaggio di persone permette agli artisti invitati di entrare in relazione con la comunità, e viceversa. Questo è un aspetto centrale del progetto: per tutta la durata della residenza, lo spazio funziona come atelier, per poi trasformarsi in spazio espositivo e restituire al pubblico il risultato dell’esperienza”.

Valentina Muzi