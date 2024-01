La Pinacoteca Civica Michele De Napoli di Terlizzi, in provincia di Bari, ospita la mostra collettiva Terrafuoco, a cura di Michele Laporta. L’esposizione comprende le opere di 23 artisti che hanno partecipato alla Prima edizione del Concorso internazionale di ceramica artistica e artigianale “Terrafuoco/Terlizzi porta un fiore”, promosso dall’amministrazione comunale di Terlizzi e organizzato dall’associazione “Eclettica Cultura dell’Arte”, con la direzione artistica di Piero Di Terlizzi e il coordinamento generale di Giusy Caroppo, art director del Circuito del Contemporaneo.

La mostra Terrafuoco a Terlizzi

La sezione Design e artigianato comprende i lavori di Nicola D’Aniello, vincitore di questo settore del concorso con il suo Vaso sonoro, mentre la sezione Scultura e installazione comprende l’opera della vincitrice Ezia Mitolo, intitolata Fiori interiori. Terlizzi è stata già riconosciuta quale “comune di affermata tradizione ceramica” dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la presenza di valenti artigiani e decoratori, ma anche di antichissime fornaci e della bottega riconosciuta come la più antica di Puglia. Attraverso la rassegna “Terrafuoco/Terlizzi porta un fiore”, la città assume un ruolo di primaria importanza non solo nel consueto ambito della tradizione ceramica, ma anche nel panorama contemporaneo, in particolare con la sezione di ceramica contemporanea del Museo della Ceramica in via di costituzione.



Cecilia Pavone

