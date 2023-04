Nel 2009 Volterra rendeva omaggio all’artista con una grande mostra che coinvolgeva i suoi posti dell’infanzia in città e in Val di Cecina. Oggi torna a celebrare Staccioli restaurando le imponenti opere ambientali. Le immagini

Dopo alcuni mesi si è conclusa la campagna di revisione strutturale e di restauro delle sculture monumentali di Mauro Staccioli (Volterra, 1937 ‒ Milano, 2018) presenti sul territorio volterrano. Era dal 2009 che non succedeva, quando Volterra rendeva omaggio all’artista con una grande mostra dal titolo Luoghi d’esperienza che coinvolgeva piazze e spazi museali all’interno della cittadina, e il territorio circostante della Val di Cecina, con l’esposizione di imponenti opere ambientali: un’opportunità, allora, sia per ripristinare alcune delle installazioni realizzate per quell’occasione, sia per creare un itinerario lungo gli assi stradali che conducono a Volterra. Di quelle 20 installazioni-sculture – concepite appositamente, ambientate nel paesaggio e che sono andate a disegnare una sorta di anello intorno alla città – dieci sono rimaste in forma permanente disegnando un museo a cielo aperto.

1 of 7

IL RESTAURO DELLE OPERE DI MAURO STACCIOLI A VOLTERRA

Il restauro è iniziato nell’autunno del 2022 ed è terminato a gennaio 2023: “Tutto è partito dalle celebrazioni per Volterra 22. Prima Città Toscana Cultura che hanno spinto l’amministrazione locale a stanziare dei fondi per rifare completamente alcune opere, in alcuni casi per riposizionarle o consolidarle”, ci racconta Sergio Borghesi, curatore e autore delle immagini della campagna di restauro, profondo conoscitore dello scultore e suo amico da sempre. L’importante intervento è stato finanziato con la somma di 10mila euro. Le opere ora sono visibili e ben segnalate anche grazie a Esplora Staccioli, applicazione scaricabile con il cellulare che consente di visitare tutte le sculture, scegliendo i percorsi più idonei alle proprie esigenze. Un viaggio che permetterà di entrare nel cuore della campagna volterrana per poterla apprezzare in tutta la sua bellezza godendo delle opere dell’artista. Ecco le immagini.

Il contenuto prosegue a seguire

Claudia Giraud

https://volterrastaccioli.it