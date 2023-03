Inaugurata a Fontecchio (AQ) la mostra degli artisti ucraini in residenza: è visitabile nel medievale Convento di San Francesco, domenica 5 e ancora sabato 11 e domenica 12 marzo. Dallo scorso settembre i cinque artisti – Yehor Antsyhin, Lucy Ivanova, Petro Ryaska, Andriy Sahaydakovskyy e Olena Turyanska – erano, infatti, ospiti del programma di residenza organizzato dal MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo dell’Aquila con la collaborazione della Fondazione Imago Mundi, del Comune di Fontecchio e il sostegno del Ministero della Cultura.

5 ARTISTI UCRAINI IN RESIDENZA A FONTECCHIO

I cinque artisti ucraini hanno vissuto e lavorato a Fontecchio, affascinante paese medievale arroccato su un’altura e immerso nel verde, che ha scelto arte e cultura come motore di sviluppo per ripartire dopo il terremoto. “Durante la residenza ho avuto una forte sensazione di somiglianza tra italiani e ucraini”, ha detto uno degli artisti. “Questa somiglianza è nel sostegno reciproco delle persone e nel duro lavoro per il ripristino di ciò che è stato distrutto, indipendentemente dal modo in cui è stato fatto”.

LE OPERE TESTIMONIANZA DELLA GUERRA IN UCRAINA E DEL TERREMOTO ALL’AQUILA