La prima missione istituzionale del neopresidente della Fondazione MAXXI Alessandro Giuli non poteva che essere al MAXXI L’Aquila, sede distaccata del museo romano ospitata negli spazi di Palazzo Ardinghelli e inaugurata a giugno 2021, con l’obiettivo di “consolidare e ampliare la rete di collaborazioni e sottolineare ancora una volta la centralità del progetto MAXXI L’Aquila”, come sottolinea una nota divulgata dall’istituzione capitolina. Dall’1 al 3 febbraio 2023 Giuli, accompagnato dal direttore del MAXXI L’Aquila Bartolomeo Pietromarchi e dal Segretario generale della Fondazione MAXXI Francesco Spano, ha incontrato autorità e rappresentanti di enti locali, stakeholder, rappresentanti di istituzioni culturali ed enti di formazione con il museo abruzzese collabora da quando ha aperto al pubblico.

ALESSANDRO GIULI IN VISITA AL MAXXI L’AQUILA

La visita di Giuli non ha riguardato soltanto il museo, ma il territorio in cui esso è inserito e opera. “Il progetto MAXXI L’Aquila è una realtà culturale strategica di cui essere orgogliosi”, ha dichiarato Giuli. “Una realtà destinata a essere valorizzata maggiormente, sia nel suo rapporto con il territorio e le istituzioni locali sia nella sua vocazione artistica già da tempo internazionalizzata”. Un progetto che affonda le sue radici – e anche i suoi obiettivi – sui concetti di rete, collaborazione e sinergia, affinché il museo possa “avere la funzione di centro focale e luogo di irradiazione”, ha ancora sottolineato il presidente del MAXXI. “Uscendo dalle sue mura e aprendosi, mettendosi a disposizione di questa comunità così fiorente, integrandosi con essa per far emergere tutto ciò che è valore. In 3 parole, e cito un’opera dalla straordinaria mostra di Franco Summa appena conclusa: ‘AMARE’, l’amore per la propria terra, per l’arte, per la bellezza. ‘PROGETTARE’, nel senso di gettare avanti lo sguardo. ‘ESSERE’: essere qui, fondersi e integrarsi con la comunità”. In questi giorni Giuli ha incontrato il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il Prefetto Cinzia Teresa Torraco, il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il Sindaco di Fontecchio Sabrina Ciancone e il Presidente della Camera di Commercio Gran Sasso D’Italia Antonella Ballone.

PRESENTE E FUTURO DEL MAXXI L’AQUILA

“Sono molto felice che il presidente Giuli abbia da subito ribadito, con forza e determinazione, la centralità del progetto MAXXI L’Aquila e che si possa immaginare un rinnovato impulso, anche estendendo le collaborazioni per i futuri programmi”, ha dichiarato il direttore del MAXXI L’Aquila Bartolomeo Pietromarchi. Quello della centralità del progetto MAXXI L’Aquila è un concetto sottolineato anche dal sindaco della città, Pierluigi Biondi: “nel corso del tempo MAXXI L’Aquila è costantemente cresciuto, integrandosi nell’ambito di un contesto culturale in cui ogni singolo ente, istituzione o associazione fornisce il suo prezioso contributo per la costante crescita della comunità. L’attenzione dell’amministrazione nei confronti di MAXXI L’Aquila è stata sempre molto alta, dal grande sostegno affinché fossero garantite risorse stabili dal governo nazionale per lo svolgimento delle attività alle numerose forme di collaborazione per iniziative in grado di coinvolgere specialisti del settore, appassionati e giovani. Un’unità d’intenti”, conclude Biondi, “che sono certo proseguirà con il management guidato dal presidente Giuli al quale rinnovo gli auguri di buon lavoro per un ruolo importante che affronterà con grande entusiasmo e passione”.

LA PROGRAMMAZIONE DEL MAXXI L’AQUILA NEL 2023

Tra i progetti che il MAXXI L’Aquila si appresta a ospitare è la doppia personale dedicata a Marisa Merz e Shilpa Gupta, in programma dall’1 aprile all’1 ottobre, per poi proseguire con un nuovo appuntamento di approfondimento dedicato all’artista abruzzese Franco Summa, realizzato in collaborazione con Univaq. In estate, in Piazza Santa Maria Paganica, sarà allestita – nell’ambito di un progetto di autocostruzione realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile – Architettura, Ambientale dell’Università degli Studi dell’Aquila – una struttura pensata per accogliere gli eventi del museo, mentre a settembre sarà la volta della terza edizione di PERFORMATIVE, festival internazionale dedicato alla performance d’arte, danza, musica e teatro.

Desirée Maida

https://maxxilaquila.art/