Il museo altoatesino di arte moderna e contemporanea ha in serbo per quest’anno delle grandi mostre su David Medalla ed Erika Giovanna Klien, oltre al secondo capitolo dell’indagine di Techno Humanities, stavolta rivolta al dibattito sulla salute.

Consolidare la reputazione di un museo giovane e farlo diventare un partner chiave per l’innovazione e la crescita della comunità: l’ambizioso programma di Bart van der Heide per il Museion di Bolzano avanza senza indugi nel 2022. Il direttore, a capo del museo altoatesino dal 2019, ne ha presentato il programma per l’anno a venire, spiegando anche su quanti e quali punti intende evolversi l’istituzione. Molte le mostre – tre spiccano sopra tutte, Bird Flight, Parables of Friendship e The Kingdom of the Ill, il secondo capitolo di Techno Humanities – e i progetti rivolti a una più ampia crescita del museo: “Ci sono tre pilastri autonomi: le mostre, certo, ma anche la Museion Academy e il Museion Art Club”, racconta van Der Heide, anticipando i progetti realizzati con le università e con un gruppo di 40 giovani creativi della regione coinvolti in tavoli di lavori gomito a gomito con le imprese.

IL MUSEO COME PROTOTIPO DELLA SOCIETÀ PER IL DIRETTORE DEL MUSEION BART VAN DER HEIDE

Secondo van Der Heide “serve un cambiamento di mindset, il museo non fa solo mostre ma si fa guidare dai valori civici”. Il museo – spiega il direttore ad Artribune – deve essere un prototipo della società e della comunità che vuole creare. “È bello che Museion non ci sia ancora arrivato, abbiamo da costruire: è un lavoro molto emozionante, sia nella curatela della programmazione sia nella creazione di pratiche strategiche per aumentare l’engagement della cittadinanza e avere un impatto sul suo sviluppo. Un museo di arte contemporanea stimola la crescita del talento sul territorio, dovrebbe essere un agente di pensiero critico sulla crescita urbana e l’identità della città”.

Ecco le mostre in programma per quest’anno a Museion.

– Giulia Giaume