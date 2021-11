1 of 10

“L’artista di quartiere è un progetto d’impegno fortemente localizzato, che tramite escamotage linguistici spero riesca a portare continuamente attenzione e visibilità a territori ai margini”. Con queste parole l’artista Alessandro Bulgini introduceva l’anno scorso la sua nuova creazione Artista di Quartiere, the District Artist (AdQ) , un’evoluzione del suo ultradecennale progetto Opera Viva, nato nel quartiere di Barriera di Milano a Torino ed entrato a far parte degli eventi sviluppati da Flashback durante i mesi che precedono la fiera sotto il nome di Opera Viva Barriera di Milano, il Manifesto. Ora, le immagini, le storie e i racconti di questo enorme workshop – vincitore del bando “Creative Living Lab – II Edizione” promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiBACT e realizzato in collaborazione con il Segretariato Regionale del MiBACT per il Piemonte – che ha messo per diversi mesi in connessione 10 giovani artisti da tutta Italia in presenza e a distanza, con Alessandro Bulgini e il curatore Christian Caliandro, è in mostra a Flashback. Ecco le immagini direttamente dalla fiera in corso in questi giorni nella nuova sede dell’ex Caserma Dogali…

– Claudia Giraud