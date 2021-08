L’estate 2021 è ricca di eventi e mostre che si svolgono tra Noto e Palazzolo Acreide, mete sempre più ricercate per il mix intrigante di natura e cultura. Alcune iniziative sono legate al territorio, altre invece ad altre tematiche, come il mondo queer. Si parte dalla mostra Born in Italy – Travel and Joy, ideato da Federica Borghi e Alessia Montani, che indaga il dialogo ininterrotto tra le antiche tradizioni artistiche e artigianali del territorio e l’arte contemporanea in tutte le sue declinazioni espressive. Un ambizioso progetto multidisciplinare volto ad approfondire la ricchezza territoriale artigianale, artistica, antropologica ed agricola del nostro Paese, con il recupero delle antiche colture dell’area del Mediterraneo. Artisti da diversi ambiti restituiscono interpretazioni diverse del territorio siciliano, rileggendo il passato con i linguaggi del presente, dall’analogico al digitale e alla realtà aumentata. Un progetto che arriva a toccare la stessa Cattedrale di Noto – emblema del Barocco nel mondo – con una rielaborazione digitale dell’opera il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto curata da Federica Borghi con Icons Productions. Born in Italy si svolge in diverse sedi, tra cui l’ex caserma Cassonello, il Parco dell’Anima, oasi agro-culturale in prossimità della riserva di Vendicari, nonché il centro espositivo museale delle tradizioni nobiliari di Palazzolo Acreide, sede del Museo dell’Anima dove sono esposte opere e installazioni site specific di Accademia Aracne, Battaglini-Pacino, Federica Borghi, Toni Campo, Titti Garelli, Irem Incedayi, Julia Krahn, Giovanna Lysy, Sara Lovari, MaBe, Chicco Margaroli, Marianna Masciolini, Nasilowska-Russo, Domenico Pellegrino, Michelangelo Pistoletto, Franco Politano, Mariagrazia Pontorno, Giulio Rigoni e Paola Romano.

L’ARTE QUEER A SPAZIONOTO

Cuore pulsante del territorio è Spazionoto, galleria che si occupa di promuovere artisti queer – termine comprensivo di tutte le identità sessuali e di genere alternative a una società binaria e eteronormativa – con un occhio di riguardo verso le identità dissidenti e le minoranze di sesso, genere, razza e religione. Come spiega il gallerista Paolo Perrelli: “L’obbiettivo è quello di individuare un gruppo di artisti, accumunato da alcuni tratti, che sfuggono alle norme di genere nell’età contemporanea. La comunità individuata non è un gruppo omogeneo, ma sicuramente artisti che si diversificano dalla cis-etero normatività. L’arte, così come l’essere queer, serve a scardinare il carattere precario e artificiale delle nostre consapevolezze in materia di conoscenza, mettendoci a disposizione infinite sfumature dell’essere, ritornando a ognuno di noi non con delle certezze, ma con delle possibilità, dei dubbi, delle variabili. La pluralità degli sguardi che tracciano i perimetri dell’arte queer sono la vera ricchezza della narrazione in divenire, nella ricerca di nuove angolazioni possibili, per raccontare un universo che appartiene a tutti, perché sono proprio queste sfaccettature caleidoscopiche che danno ossigeno alla società intera”. La prima mostra è la personale dedicata a Markus Diyanto, classe 1973, che crea interessanti sovrapposizioni tra immagini di viaggi, riferimenti all’arte classica e dettagli urbani.

IL CORPO DI SAN SEBASTIANO A PALAZZOLO ACREIDE DI NOTO

Anche a Palazzolo Acreide, altro gioiello da scoprire non lontano da Noto, vi sono diverse iniziative tra cui la bipersonale Sebastian’s di Corrado Levi e Manuel Scrima nello spazio San Sebastiano Contemporary. Una mostra per rivedere l’iconografia contemporanea del celebre santo e martire, protettore di arcieri e sofferenti, rivisto tramite sguardi differenti. Proprio per la raffigurazione del suo giovane corpo plasmato dalla disciplina militare, San Sebastiano è una delle figure cristiane maggiormente rappresentate nella storia dell’arte: da Antonello da Messina ad Andrea Mantegna, dal Perugino a Guido Reni, innumerevoli sono gli artisti moderni, ma anche contemporanei – uno per tutti Damien Hirst – che celebrano questa controversa e suggestiva figura, imprescindibile dalla sua essenza terrena. Nel 2019 Levi ha realizzato un intero ciclo dedicato a San Sebastiano di cui le opere esposte in mostra fanno parte. In alcuni dipinti, l’artista dà un suggerimento del corpo attraverso la costruzione con linee e segni in bilico tra raffigurazione e astrazione; in altri, il corpo scompare alla vista ma l’idea di esso emerge con forza dai tagli, dai buchi, dai segni rossi e dalle lacerazioni inflitte al supporto; nella serie (inedita) dei disegni su carta e cartoncino, ritroviamo la stessa ricerca ma con una maggiore profusione di rosso, il colore del sangue ma anche della passione, del dolore e dell’eccitazione. Scrima, invece, utilizza il mezzo fotografico e fa tesoro della capillare analisi del corpo, perseguita negli scatti realizzati nel mondo della moda in cui da tempo opera. Alla raggiunta armonia, nei lavori presenti e concepiti appositamente per questa mostra, si mescolano elementi tratti dalle opere classiche e moderne, che sono a un tempo citazioni dei suoi maestri e presa di coscienza della contraddittoria natura umana, che è innegabilmente e inscindibilmente carnalità e spiritualità.

-Federico Poletti

https://www.instagram.com/spazionoto/?hl=it

http://www.palazzolo-acreide-siracusa.info/