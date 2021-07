Sara Cosulich dirigerà la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli di Torino

Torna a Torino Sarah Cosulich, per anni alla guida di una fortunatissima Artissima, dal 2012 al 2016 in qualità di leader di un team al femminile che ha contribuito a posizionare ulteriormente la fiera come appuntamento internazionale, ponte verso Fiac a Parigi e Frieze London, raccogliendo l’eredità di Francesco Manacorda, Andrea Bellini e, prima ancora, del fondatore Roberto Casiraghi. Oggi la Cosulich torna in Piemonte, e proprio al Lingotto, assumendo le redini della Pinacoteca dedicata a Giovanni e Marella Agnelli, presieduta da Ginevra Elkann che ne annuncia la nomina.

CHI È SARAH COSULICH

Si è distinta a partire dal 2004 lavorando con Francesco Bonami alla programmazione dell’allora Centro per l’arte contemporanea Villa Manin di Passariano, oggi adibito a venue per eventi e concerti. Tanti i ruoli professionali ricoperti da allora, tra i più recenti la direzione dal 2017 al 2020 della Quadriennale di Roma, ancora in corso, e la curatela della divisione artistica della azienda ceramica Mutina di Fiorano Modenese. La Cosulich succederà a Marcella Pralormo, direttrice dal 2002, che dopo quasi un ventennio alla guida dell’istituzione, si dedicherà a nuove avventure professionali.

IL CAMBIO DI ROTTA

Il cambio al vertice non è casuale. È in corso, infatti, una trasformazione per la stessa Pinacoteca che amplierà la propria programmazione negli spazi esterni della Pista 500, il grande parco sospeso sui tetti del Lingotto, ma anche proseguendo l’impegno già avviato con Casa 500, il nuovo museo virtuale, anch’esso sul roof del complesso, dedicato alla storia, ma anche al futuro della FIAT. I visitatori di Artissima 2021 troveranno alla Pinacoteca la mostra Fondazione Maeght. Un atelier a cielo aperto, nata nel seno della direzione Pralormo. L’epoca Cosulich comincerà invece nella primavera del 2022.

–Santa Nastro