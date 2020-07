L’architettura del Museo Novecento di Firenze possiede tutte le “carte in regola” per accogliere i cento spettatori seduti che per tutta l’estate potranno prendere parte agli appuntamenti del programma 100\900, rigorosamente ad accesso gratuito (fino a esaurimento posti). Il chiostro e il loggiato rinascimentale del museo di Piazza Santa Maria Novella formano infatti “un’adeguata infrastruttura”, anche in termini acustici, adatta a ospitare la “trasformazione” del museo in un vero e proprio spazio teatrale. Non solo, dunque, il Museo Novecento è tornato a riaprire le proprie porte, ma si pone come parte attiva nel percorso di ripresa delle rappresentazioni teatrali e musicali dal vivo, dopo lo stop imposto dalla pandemia. Nel rispetto delle norme per il distanziamento e con la sicurezza come priorità, il palinsesto di eventi serali aprirà un varco nel XX secolo, tra reading teatrali, concerti, lecture che si alterneranno fino al mese di ottobre. Ecco nel dettaglio, tutti i progetti inclusi nel ciclo estivo 100\900.

– Valentina Silvestrini

www.museonovecento.it

READING PASOLINI

“Vogliamo offrire ai nostri visitatori un programma estivo vasto, che faccia riscoprire, ad esempio, la storia della città di Firenze attraverso le pagine di Vasco Pratolini, per ricordarci di quanto fossero ‘belli’, anche se ‘poveri’, molti ragazzi fiorentini che vivevano i quartieri popolari, pieni di dubbi e di speranze, uniti da un forte senso di solidarietà, da istinti e sentimenti antichi”, ha indicato il direttore Sergio Risaliti in relazione al ciclo teatrale dedicato al noto scrittore toscano. Sviluppato in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana, Reading Pratolini prevede il coinvolgimento dei giovani attori del progetto teatrale ‘iNuovi’ e intende stimolare un confronto con le opere di Ottone Rosai, nel segno del recupero dell’identità più popolare di Firenze. Dopo il debutto del 2 luglio, la rassegna proseguirà il 23 luglio con Metello, 24 settembre con Le ragazze di San Frediano e il 2 ottobre con Cronache di poveri amanti.