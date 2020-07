È la sua seconda grande opera pubblica permanente in Italia dopo la Basilica di Siponto in Puglia e sorge all’interno di un parco di 2500mq, sotto il lungomare: inaugurazione prevista a settembre.

È diventato famoso per le sue architetture trasparenti in rete metallica, capaci di riprodurre antichi capolavori andati persi, come ad esempio la basilica paleocristiana presso il sito archeologico di Santa Maria di Siponto in Puglia. Ora, EdoardoTresoldi, dopo le esperienze in Arabia Saudita , Emirati Arabi e Dubai , Coachella , Parigi e Arte Sella , torna alle origini e realizza una nuova installazione permanente in Italia.

EDOARDO TRESOLDI: OPERA

Si tratta di Opera, un intervento di arte pubblica sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, promossa e commissionata dal Comune e dalla Città Metropolitana, ancora in fase di cantiere, con inaugurazione prevista a luglio. “Opera nasce per rimarcare il carattere del luogo attraverso il costruito, proponendone così un’ulteriore chiave di lettura”, racconta Tresoldi. “Ho cercato di creare un luogo della contemplazione e indagare il ruolo dell’arte pubblica oggi, che ritengo debba saper accogliere il presente”.

EDOARDO TRESOLDI: L’OPERA SUL LUNGOMARE

Quest’opera monumentale, costituita da un colonnato di 46 colonne classiche in rete metallica che raggiungono gli 8 metri di altezza, si inserisce, infatti, all’interno di uno dei più ampi spazi pubblici europei, sotto il lungomare Falcomatà, nel parco di 2500mq posto alla fine di via Giunchi, proprio nei pressi del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dove sono custoditi i celebri Bronzi di Riace. “Tresoldi è uno dei creatori più stimati a livello internazionale”, conclude il sindaco della città, Giuseppe Falcomatà. “La sua opera costituisce per la nostra città una grande vetrina, rappresentando con la sua prospettiva moderna coniugata in senso classico un’ulteriore importante attrattiva, anche dal punto di vista turistico, integrandosi in un contesto di rara bellezza come il nostro Lungomare”. Ecco le immagini del progetto…

-Claudia Giraud