“Christo ha vissuto la sua vita al massimo, non solo sognando ciò che sembrava impossibile, ma facendolo diventare realtà. L’opera di Christo e Jeanne-Claude ha riunito le persone attraverso esperienze condivise in tutto il mondo, e il loro lavoro vive nei nostri cuori e ricordi. Christo e Jeanne-Claude hanno sempre chiarito che le loro opere in corso di realizzazione proseguiranno dopo la loro morte. Rispettando i desideri di Christo, ‘L’Arc de Triomphe, Wrapped’ a Parigi, Francia, è ancora in pista per settembre”. È il messaggio che giunge dall’ufficio referente di Christo Vladimirov Javacheff, conosciuto come Christo (Bulgaria, 1935), uno degli esponenti più importanti della Land Art che dagli anni ’60 aveva scardinato le regole del mondo dell’arte con installazioni artistiche su larga scala, rimanendo un artista amatissimo fino ai giorni nostri. Nel 2016, infatti, era stato al Lago d’Iseo, installando Floating Piers, una passerella dorata galleggiante che aveva attirato un numero altissimo di visitatori. Il progetto era uno dei tanti concepiti assieme a Jeanne-Claude, sua amata compagna di vita deceduta nel 2009. Nonostante l’età, l’artista serbava ancora un’energia (come ci aveva dimostrato in questa intervista) e una volontà di guardare avanti che gli avevano permesso di mettere in cantieri progetti futuri: uno su tutti, L’Arc de Thriomphe, Wrapped, che verrà realizzato comunque per sua volontà. In una lettera del 1958 l’artista aveva scritto: “La bellezza, la scienza e l’arte trionferanno sempre“. Un auspicio per il futuro, ma anche la sintesi della grande eredità che ci resta attraverso le sue opere e il suo ricordo. Nel video qui sotto, Germano Celant – il critico anche lui recentemente scomparso che ha lasciato un grande vuoto nell’arte italiana e internazionale – parla dell’opera installata sul Lago d’Iseo.

CHRISTO: GLI INIZI ALL’INSEGNA DELLA RIBELLIONE

Nato il 13 giugno 1935 a Gabrovo, in Bulgaria, studia all’Accademia di Sofia. Nel 1957 si trasferisce a Praga, in Cecoslovacchia, prima di scappare a Vienna e poi a Ginevra per sfuggire alla repressione del regime comunista. Raggiunta Parigi, nel 1958, viene considerato apolide vivendo ai margini della società. Per sbarcare il lunario inizia a realizzare dei ritratti che firmava con il nome della propria famiglia “Javacheff”. È in una di queste occasioni che conosce Jeanne-Claude Denat de Guillebon, una ragazza di buona famiglia che si innamora di lui e con lui decide di partire alla volta di una serie di avventure in giro per il mondo, un sodalizio di arte e vita che dura fino alla fine dei loro giorni. Anche dopo la scomparsa di Jeanne-Claude, avvenuta nel 2009, l’artista infatti ha continuato a portare avanti il progetto artistico cominciato dalla coppia, con il nome, sempre immutato, di Christo e Jeanne Claude.

CHRISTO: LE OPERE PIÙ IMPORTANTI

Dai primi oggetti avvolti ai monumentali progetti all’aperto, le opere d’arte di Christo e Jeanne-Claude hanno trasceso i limiti tradizionali della pittura, della scultura e dell’architettura. La loro condizione irrinunciabile era la libertà: anche per questo finanziarono sempre le loro imprese gargantuesche pagandole di tasca propria, attraverso i fondi provenienti dalla vendita delle opere. Non ebbero mai committenti. La loro poetica consisteva nel fare del mondo il supporto alla propria rappresentazione, la “tela” del proprio disegno, una dinamica impensabile soprattutto agli esordi, quando negli anni Sessanta l’arte stava ancora dietro le vetrine delle gallerie. Un’azione temporanea, effimera, che eppure in quel breve frangente sconvolgeva la vita di cittadini e comunità che per la prima volta guardavano i propri paesaggi quotidiani con occhi differenti. Tra i lavori compiuti in tutto il mondo – una pagina fondamentale della storia dell’arte del XX secolo e oltre – ci sono Wrapped Coast, Little Bay a Sydney, in Australia (1968-1969), Valley Curtain in Colorado (1970-1972), Running Fence in California (1972-1976), Surrounded Islands a Miami (1980-1983), The Pont Neuf Wrapped a Parigi (1975–1985), The Umbrellas in Japan and California (1984–91), Wrapped Reichstag a Berlino (1972–95), The Gates al Central Park di New York (1979–2005), The Floating Piers sul Lago d’Iseo in Italia (2014-2016), e La London Mastaba sul Serpentine Lake di Londra (2016-2018).

