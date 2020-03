Per la seconda volta, la Fondazione Malvina Menegaz di Castelbasso (Teramo) – unico ente culturale in Abruzzo – ha vinto il bando Italian Council, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. E lo ha fatto grazie al progetto Modellare l’acqua di Mario Airò (Pavia, 1961), nuovamente incentrato sull’artigianato abruzzese, inteso come motore per veicolare a livello internazionale il territorio. Ma, mentre l’anno scorso il materiale utilizzato da Stefano Arienti in Retina, classificato al secondo posto nell’edizione 2018 del bando Italian Council, era il tessuto dell’arazzo, questa volta si è trattato della ceramica, utilizzata da Airò per plasmare il motivo naturale dell’acqua e del suo scorrimento, in un’installazione ambientale che cita il tema della fontana. A cura di Simone Ciglia, l’esposizione, inaugurata lo scorso 27 febbraio nella galleria Bazament di Tirana, grazie a una collaborazione con l’Istituto italiano di cultura della capitale albanese, nasce, infatti, da una residenza dell’artista a Castelli (Teramo), storico centro di produzione della maiolica in Italia. Qui Airò si è confrontato con gli artigiani locali, selezionando una serie di forme archetipiche del repertorio castellano: oggetti d’uso – come piatti, tazze, brocche – che hanno ricondotto l’artista in quel dominio del quotidiano in cui spesso si svolge la sua opera. Dopo la successiva tappa della mostra a Castelbasso – in programma dal 4 luglio al 2 agosto nella sede della Fondazione presieduta da Osvaldo Menegaz – l’opera è destinata a entrare nella collezione del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, la maggiore istituzione nel nostro Paese nel settore. Ecco intanto le immagini dell’esposizione in corso in Albania fino al 22 marzo 2020…

-Claudia Giraud

Mario Airò – Modellare l’acqua

Fino al 22 marzo 2020

Bazament Art Space, Rruga Pjetër Bogdani 37, Tiranë, Albania