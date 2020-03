2. L’ASTA ONLINE DI BLINDARTE

Mentre alcuni artisti organizzano aste in autonomia, la casa d’aste Blidarte, con sede Napoli-Milano, richiama all’attenzione tutti i suoi utenti chiedendo di donare un’opera. Si tratta del progetto ART TO STOP COVID-19 #fermiamoloinsieme!, ideato da Edoardo Osculati e dal direttore della casa d’aste Memmo Grilli, che spiegano: “in questo momento di emergenza Il tuo aiuto è importante per sconfiggere il Coronavirus. Il mondo dell’arte, assieme a artisti, collezionisti e gallerie, può contribuire con la donazione di opere partecipando all’asta di beneficenza online per sostenere lo sforzo del personale sanitario della Lombardia e quello dell’Istituto Pascale di Napoli in prima linea contro l’emergenza del Coronavirus in Campania”. Per partecipare, sarà necessario inviare un’email a [email protected] con immagini e descrizione (autore, titolo, data, tecnica, dimensioni, eventuali note espositive e/o bibliografiche) dell’opera di un artista di mercato, già presente nei circuiti delle aste. Blidarte fisserà il prezzo di vendita in accordo con il donatore. In caso di vendita online dell’opera, la casa d’asta farà da tramite per lo scambio tra donatore e acquirente. Pubblicati anche gli Iban a cui sarà devoluto il ricavo: Regione Lombardia, con la causale SOSTEGNO EMERGENZA CORONAVIRUS (IBAN: IT76 P030 6909 7901 0000 0300 089); e l’ Istituto Pascale di Napoli con bonifico diretto sul conto intestato all’ IRCCS PASCALE – Emergenza Covid-19 (IBAN: IT86 I 03069 03568 10000 03000 08).

www.blindarte.com