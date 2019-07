2. SALVATORE ARANCIO ALLA CASA MUSEO JORN DI ALBISSOLA

Salvatore Arancio, Like a Sort of Pompeii in Reverse (dettaglio), 2019, ceramiche smaltate. Courtesy Casa Museo Jorn MuDA, Albissola and Semiose Gallery, Paris. Ph Gianluca Anselmo.

Salvatore Arancio (Catania, 1974), dopo la partecipazione alla Biennale di Venezia del 2017 e la mostra personale alla Whitechapel di Londra, approda ad Albissola per un progetto site specific in quella che fu la casa del pittore danese Asger Jorn. Oltre che dallo stile eclettico della dimora, Arancio è stato colpito in particolare dal labirinto situazionista costruito nel suo giardino negli anni ’50: Like a Sort of Pompeii in Reverse è un percorso a ritroso sulle tracce di Jorn, scomparso negli anni ’70, e di quello che rimane della sua pratica artistica in questo luogo. La ricerca sperimentale, include la modellazione dell’argilla direttamente sulle forme, sulle superfici e sui volumi del giardino, componendo degli stampi che sono un ricordo degli oggetti rilevati; interessanti sono anche le numerose sculture in ceramica sparpagliate per la casa, tecnica che accomuna i due artisti e che in questo caso include l’intervento delle botteghe artigiane del territorio. Anche il titolo della mostra è una citazione e richiama il testo che il filosofo Guy Debord scrisse nel 1972 per il libro di Jorn, Le Jardin d’Albisola.

Salvatore Arancio

Like a Sort of Pompeii in Reverse

a cura di Luca Bochicchio

11 luglio – 22 settembre 2019

Casa Museo Jorn

via Gabriele D’Annunzio 6 – 8

Località Bruciati, Albissola Marina (SV)

www.museodiffusoalbisola.it