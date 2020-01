Il 2020 è un anno importante per le Marche: la regione italiana infatti è impegnata nelle celebrazioni in onore del “suo” artista, Raffaello, di cui quest’anno decorre in 500esimo anniversario dalla morte. A partire da 3 mostre organizzate a Urbino, Loreto e Jesi

Quello appena iniziato sarà, per il mondo dell’arte, un 2020 all’insegna di Raffaello Sanzio (Urbino, 1483 – Roma, 1520), di cui quest’anno decorre il 500esimo anniversario dalla morte. Vi abbiamo già parlato di alcune delle grandi mostre internazionali dedicate al maestro rinascimentale, come quella che sta per concludersi alla National Gallery di Londra; non mancano poi le mostre italiane, come Raffaello e gli amici di Urbino alla Galleria Nazionale delle Marche – Palazzo Ducale di Urbino, un’indagine sull’ambiente, la cultura e i maestri che hanno influenzato l’arte di Raffaello. Proprio le Marche continuano a celebrare il “proprio” artista con mostre che, nel corso dell’intero anno e in diverse città marchigiane, ripercorrono ed esplorano vicende di vita e d’arte di Raffaello, dando così a vita a “focus” particolari che permettono di ricostruire e conoscere l’opera del maestro urbinate. Ecco 3 mostre che abbiamo scelto per voi.

– Desirée Maida