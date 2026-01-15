Nel lavoro di Pier Paolo Perilli (Roma, 1974) la pittura non è mai un’immagine conclusa, ma un dispositivo narrativo aperto. Ogni tela sembra funzionare come una soglia: non rappresenta un mondo, lo attiva. È una pittura che invita a entrare, a perdersi, a sostare in una zona ambigua dove racconto, mito e vissuto personale si intrecciano senza mai stabilizzarsi in un significato definitivo. La mostra I quadrucci, alla Galleria Eugenia Delfini di Roma, offre l’occasione per osservare con chiarezza questa tensione narrativa che attraversa tutta la ricerca dell’artista.

Pier Paolo Perilli “I quadrucci” Installation view, Galleria Eugenia Delfini Roma

La ricerca indipendente di Pier Paolo Perilli in mostra alla Galleria Eugenia Delfini di Roma

Artista autodidatta, attivo tra pittura e scrittura, Perilli ha costruito negli anni un immaginario coerente e riconoscibile, pur rifiutando qualsiasi adesione a scuole o movimenti. Le sue opere sono popolate da figure ibride, animali, maschere, personaggi doppi, piccoli rituali e scene che sembrano appartenere a una mitologia privata. Non si tratta di simboli da decifrare, ma di presenze che agiscono all’interno di una dimensione psicologica e onirica, restituendo allo spettatore una sensazione di familiarità inquieta.

L'articolo continua più sotto Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Comments Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ Render, il bisettimanale sulla rigenerazione urbana Nuovi progetti, tendenze, strategie virtuose, storie da tutto il mondo, interviste e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Name Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ

In I quadrucci questa dimensione si concentra in un nuovo ciclo di dipinti di medio formato, concepiti come frammenti di un racconto più ampio. Le tele non illustrano una storia lineare, ma ne suggeriscono le traiettorie: ingressi, scarti, rivelazioni, cadute. L’impressione è quella di trovarsi di fronte a una narrazione che si costruisce per accumulo e slittamento, in cui le immagini funzionano come episodi autonomi ma interconnessi, capaci di rimandare l’una all’altra senza mai chiudersi in una sequenza definitiva.

A Roma emerge la centralità del gesto pittorico in Pier Paolo Perilli

Il gesto pittorico di Perilli resta centrale. Le pennellate sono rapide, dense, spesso brusche, come se l’immagine dovesse emergere prima che il pensiero la organizzi. Il colore è usato in modo emotivo più che descrittivo, contribuendo a creare fondali instabili, a tratti violenti, a tratti sorprendentemente teneri. Le figure sembrano premere contro la superficie del quadro, come se volessero oltrepassarla, confermando l’idea della tela come spazio attraversabile più che come finestra sul mondo.

Il rapporto di Pier Paolo Perilli con la scrittura

Un aspetto fondamentale della sua pratica è il rapporto con la scrittura. Perilli è anche poeta, autore di brevi fiabe e testi che nel tempo hanno assunto forme diverse, dalle canzoni degli Anni Novanta — quando era frontman della band punk hardcore Redemption — fino a fumetti, illustrazioni e video. Questa attitudine narrativa non accompagna la pittura, ma la struttura dall’interno. Le immagini non spiegano, non descrivono: evocano. Ogni opera sembra il punto di emersione visiva di una storia già iniziata altrove.

Tra fiaba e surrealismo la pittura di Pier Paolo Perilli alla Galleria Eugenia Delfini

Il registro che attraversa I quadrucci oscilla tra fiaba e surrealismo, ma senza mai indulgere nell’illustrazione o nel fantastico decorativo. Come nella fiaba, le identità sono mobili e i ruoli intercambiabili: la stessa figura può essere vittima e carnefice, testimone e protagonista. In questo slittamento continuo, finzione e realtà finiscono per sovrapporsi, e la narrazione, pur apparentemente immobile, resta costantemente aperta.

La mostra conferma così Pier Paolo Perilli come una voce autonoma nel panorama contemporaneo, capace di restituire alla pittura una funzione narrativa ed esistenziale senza cedere né al concettualismo astratto né alla figurazione rassicurante. I quadrucci non è tanto un racconto da seguire, quanto una dimensione, sconosciuto e familiare, in cui avventurarsi, guidati dalla sensazione persistente di un ricordo che non appartiene solo all’artista, ma anche a chi guarda.



Luca Vona

Ulteriori info Pier Paolo Perilli - I quadrucci Galleria Eugenia Delfini è felice di presentare I quadrucci, seconda mostra in galleria di Pier Paolo Perilli.