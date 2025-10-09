Negli ultimi anni si sono moltiplicate ricerche e pubblicazioni sulle protagoniste femminili del mondo dell’arte. E, dato che ne mancava una sulle pittrici marchigiane, Ilaria Gobbi, ricercatrice all’Università di Macerata e docente di storia dell’arte, ha pensato di colmare il vuoto facendo convogliare i suoi studi sull’argomento nel saggio Figlie di Kalypso. Un’affascinante panoramica sulle pittrici della Regione, da Giovanna Guerzoni a Simona Bramanti, passando per l’Italienne a Parigi Agostina Segatori, più famosa di molti pittori… Per approfondire ne abbiamo parlato con lei.

1 / 2 Ilaria Gobbi, Copertina Figlie di Kalypso. Storie delle artiste marchigiane. Volume I 2 / 2 Ilaria Gobbi, Copertina Figlie di Kalypso. Storie delle artiste marchigiane. Volume I

Intervista a Ilaria Gobbi, autrice di “Figlie di Kalypso”

Quale è il tuo percorso di studi e ricerca che ti ha spinto a questa pubblicazione?

L'articolo continua più sotto Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Name Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ Render, il bisettimanale sulla rigenerazione urbana Nuovi progetti, tendenze, strategie virtuose, storie da tutto il mondo, interviste e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Comments Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ

Incontrai la storia dell’arte al femminile tra i banchi del liceo classico, grazie a letture e autrici che aprirono un varco allora inatteso. Da quel momento l’interesse crebbe autonomo e, parallelamente al percorso accademico, intrecciai lo studio del talento femminile, stupita di constatare come fosse, a ogni livello di formazione, taciuto o depotenziato. Durante il Dottorato, accanto alla tesi ufficiale, avviai una ricerca indipendente dedicata alle artiste conterranee. Quelle vite divennero per me presenze costanti, “attaccate all’orlo della mia gonna”, che mi sollecitavano a restituire loro ascolto.

1 / 3 Figlie di Kalypso di Ilaria Gobbi. Nori De’ Nobili, Nori con cappello e sciarpa, s.d., olio su tavola, 42×41 cm, Trecastelli (AN), Museo Nori De’ Nobili, Centro Studi sulla Donna nelle Arti Visive Contemporanee. Cortesia del Museo 2 / 3 Figlie di Kalypso di Ilaria Gobbi, Simona Bramati, Sibilla Appenninica, 2024, olio su tela, 150×120 cm. Cortesia dell’artista 3 / 3 Figlie di Kalypso di Ilaria Gobbi. Vincent van Gogh, In the Cafè: Agostina Segatori in Le Tambourin, 1887, olio su tela, 55,5×47 cm, Amsterdam, Van Gogh Museum, Vincent van Gogh Foundation, object number s0017 V1962. Cortesia del Museo

Da dove arriva il suggestivo titolo e come hai selezionato le protagoniste?

Il titolo prende forma dal XXXV libro della Naturalis Historia di Plinio il Vecchio. Mi colpì che un autore del I secolo citasse artiste donne. Tra i nomi incontrai Kalypso, che in greco significa “nascondere”. Significativo, quasi premonitore, il fatto che dall’oblio sia nata la nostra genealogia di donne dell’arte… La scelta delle artiste, invece, si è delineata in modo naturale, senza finalità tassonomiche, privilegiando quelle vite che apparivano narrativamente più compiute.

Qual è stato il riscontro che stai avendo, sono previste iniziative particolari?

Sono vivamente grata ai musei marchigiani che mi hanno ospitata per le presentazioni, momenti di dialogo attento e partecipato, testimonianza di un interesse autentico e diffuso. Da questo fermento sono germinati nuovi sviluppi progettuali, anche attraverso altri linguaggi, come l’idea di realizzare un documentario.

Possiamo aspettarci un seguito? É bello pensare che “là fuori” ci sono tante alte vite artistiche da raccontare

Sono già al lavoro sulla stesura del Volume II. Reperire le fonti è sempre più complesso, ma il recente incontro con le eredi di un’artista di straordinario valore, rimasta ai margini della storiografia, mi ha confermato l’urgenza di portare avanti la mia visione. Entrare nelle vite di queste famiglie è ogni volta un’esperienza profonda: consegnano alla mia voce la loro memoria, ed io sento il dovere di restituire loro un giusto riconoscimento. Figlie di Kalypso è un viaggio difficile ma necessario, che intende raccontare l’altra metà della storia dell’arte. Anche noi marchigiani dobbiamo imparare a “strappare le orchidee dall’obitorio”, come scriverebbe Lea Vergine.



Annalisa Trasatti



Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)