Con la mostra Michelangelo Pistoletto. Molti di uno, il Castello di Rivoli si unisce alle tante iniziative che durante il 2023 hanno celebrato i novant’anni di uno dei protagonisti dell’arte italiana del secondo dopoguerra e dell’Arte Povera. La Manica Lunga del museo torinese ospita così un’architettura percorribile, composta da 29 stanze in cui si susseguono le più varie branche del pensiero umano, dalla religione all’urbanistica, dall’informatica alla moda, dall’arte al diritto.

Al secondo piano del Castello, invece, è visibile la mostra di Renato Leotta (Torino, 1982), intitolata CONCERTINO per il mare e curata da Marcella Beccaria. La ricerca di Leotta prende le mosse da una riflessione sui rapporti interspecie, interpretando la struttura interna della Posidonia oceanica (una pianta importantissima per l’equilibrio ecologico del mediterraneo) come fosse uno spartito musicale. È previsto un concerto in data 4 novembre, accessibile previa registrazione a questo link. Rivoli // fino al 25 febbraio 2024

Michelangelo Pistoletto. Molti di uno



Rivoli // fino al 28 gennaio 2024

Renato Leotta. CONCERTINO per il mare CASTELLO DI RIVOLI

La sede torinese della fondazione presieduta dalla collezionista Patrizia Sandretto Re Rebaudengo inaugura due nuove esposizioni, in occasione dell’art week. Visual Persuasion è una mostra antologica della pittrice polacca Paulina Olowska (Gdansk, 1976), che presenta opere storiche e di nuova produzione. Al centro della ricerca di Olowska c’è la volontà di esplorare le dinamiche del desiderio e dell’erotismo da una prospettiva femminile.

In quanto vincitore dell’Illy Present Future 2022 Prize, l’artista cinese Peng Zuqiang (Changsha, 1992) è chiamato a esporre alla Fondazione Sandretto, con la mostra Vestiges. Si tratta della prima esposizione personale dell’artista in Italia e, tramite due installazioni filmiche, Zuqiang indaga il significato affettivo delle storie, dei corpi e del linguaggio. Torino // dal 2 novembre 2023 al 3 marzo 2024

Visual Persuasion. Paulina Olowska Torino // dal 2 novembre 2023 al 7 gennaio 2024

Vestiges. Peng Zuqiang FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO

È senza dubbio HAYEZ. L’officina del pittore romantico la grande mostra dell’autunno della Galleria d’Arte Moderna di Torino. Dell’autore del celebre Bacio vengono analizzati non solo i capolavori e gli impegni politici ad essi sottostanti, ma anche le tecniche pittoriche e i segreti del mestiere che l’hanno reso uno dei più ammirati artisti di sempre. La mostra, suddivisa in dieci sezioni in successione cronologica, presenta più di cento opere, tra dipinti e disegni, provenienti da prestigiose collezioni pubbliche e private.

Di certo il confronto con un gigante della pittura come Francesco Hayez non è facile, ma la GAM, come ogni anno, lascia grande spazio alla scena artistica contemporanea: e lo fa attraverso le sculture di Gianni Caravaggio (Rocca S. Giovanni, 1968), in una mostra antologica che riunisce opere realizzate dal 1995 a oggi, e i piccoli dipinti di Michele Tocca, riuniti nella mostra Repussoir. Torino // fino al 1° aprile 2024

HAYEZ. L’officina del pittore romantico Torino // fino al 5 novembre 2023

Michele Tocca. Repoussoir Torino // fino al 17 marzo 2024

Gianni Caravaggio. Per analogiam GAM – GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Se Hayez è considerabile il campione del Romanticismo italiano, Joseph Mallord William Turner (Londra, 1775 – Chelsea, 1851) è di certo la sua controparte d’Oltremanica. La mostra alla Reggia di Venaria, realizzata in collaborazione con la Tate UK, si concentra su una particolare sezione del corpus del pittore inglese, quello dedicato ai temi della mitologia classica. Figure come Apollo, Dafne, la Sibilla Cumana e Atteone emergono da paesaggi italiani, identificabili come la zona tra il basso Lazio e la Campania, resi con l’inconfondibile e vaporoso stile di Turner. Venaria Reale // fino al 28 gennaio 2024

Turner. Paesaggi della Mitologia

REGGIA DI VENARIA

Noto al grande pubblico per capolavori dell’animazione come Nightmare Before Christmas e La Sposa Cadavere, ma anche per i live action Alice in Wonderland e La Fabbrica di Cioccolato, Tim Burton (Burbank, 1958) è uno dei cineasti più influenti del nostro tempo. La mostra allestita dentro la Mole Antonelliana offre una panoramica sulle sue creazioni disturbanti e confortanti allo stesso tempo, sempre velate da una malinconica ironia. I suoi personaggi, da Beetlejuice a Edward Mani di Forbice, e le sue allucinate reinterpretazioni di figure della letteratura per ragazzi (su tutti Willy Wonka e il Cappellaio Matto, entrambi interpretati da un indimenticabile Johnny Depp) rivelano un’abilità di character design senza pari non solo nel cinema, ma anche nel campo allargato delle arti visive. Torino // fino al 7 aprile 2024

Il Mondo di Tim Burton

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA – MOLE ANTONELLIANA

Da oltre vent’anni, Sarah Sze (Boston, 1969) indaga le complesse relazioni che la nostra società intraprende (ogni giorno di più) con l’infosfera e le sue narrazioni. Sze rielabora l’incontrollata proliferazione di immagini e dati che raccogliamo da riviste, televisioni, smartphone, cyberspazio e realtà, evocando i processi generativi delle intelligenze artificiali.

Eterogeneità e matericità sono invece i pilastri della mostra Tainted Lovers di Sara Enrico (Biella, 1979): dal tessuto alla gommapiuma, i materiali selezionati e manipolati dall’artista sono vari. La texture, la sensazione tattile e le percezioni che da essi derivano sono interessanti per Sara Enrico soprattutto per le loro possibili interconnessioni. Torino // dal 3 novembre 2023 all’11 febbraio 2024

Sarah Sze. METRONOME Torino // dal 3 novembre al 10 dicembre 2023

Sara Enrico. Tainted Lovers OGR – OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI

Prosegue fino al prossimo anno la grande mostra dedicata alle fotografie di Mimmo Jodice (Napoli, 1934) nella sede torinese di Gallerie d’Italia. Secondo capitolo del progetto La Grande Fotografia Italiana, inaugurato nel 2022 con Lisetta Carmi, Mimmo Jodice. Senza Tempo offre una significativa sintesi della produzione del fotografo napoletano: ottanta scatti, realizzati dal 1964 al 2011, sono suddivisi in sei sezioni (Anamnesi, Linguaggi, Vedute di Napoli, Città, Natura, Mari) corrispondenti ai principali filoni della sua pratica artistica.

Al centro della ricerca del fotografo Luca Locatelli, presente alle Gallerie d’Italia di Torino con la mostra The Circle, c’è invece l’economia circolare, come soluzione possibile per un mondo con l’impatto ambientale minore possibile. La mostra si presenta come un viaggio in Europa, alla scoperta di attività industriali sostenibili come la geotermia, il riciclo tessile e la riconversione di aree industriali dismesse. Torino // fino al 7 gennaio 2024

Mimmo Jodice. Senza Tempo

Luca Locatelli. The Circle

GALLERIE D’ITALIA

Nel 2003, l’artista Khalil Rabah (Gerusalemme, 1961) inaugura il Palestinian Museum of Natural History and Humankind (PMNHH): un progetto artistico in continuo divenire, che raccoglie opere, testimonianze, indizi suddivisi in dipartimenti che vanno dalla geologia alla paleontologia. L’obiettivo? Sfidare l’idea statica di museo, renderlo itinerante e dinamico: la collezione varia, si evolve, vive di nuove connessioni per riflettere sulle narrazioni della storia e sulla memoria collettiva. Torino // fino al 28 gennaio 2024

Khalil Rabah, Through the Palestinian Museum of Natural History and Humankind

FONDAZIONE MERZ

Una retrospettiva dedicata a uno dei più prolifici artisti del secondo dopoguerra tedesco: la mostra Form Form SuperForm fa il punto sulla pioneristica e multiforme pratica di Thomas Bayrle (Berlino, 1937), che negli anni ha intrecciato i grandi temi della società contemporanea e del suo rapporto con gli individui che la formano: dal lavoro al potere, dall’economia alla religione.

Punto di partenza della mostra di Lucy McKenzie (Glasgow, 1977) sono due gessi realizzati da Antonio Canova, parte della Collezione Giovanni e Marella Agnelli. La statuaria neoclassicista incontra il design del consumo contemporaneo, fatto di manichini prodotti in serie. Il corpo, dunque, viene letto nella doppia accezione di un canone prima classico e poi capitalista, transizione che si ritrova nello stesso titolo della mostra: Vulcanizzato, ovvero l’esito di una tipologia di lavorazione della gomma. Torino // dal 3 novembre 2023 al 2 aprile 2024

Thomas Bayrle. Form Form SuperForm

Lucy McKenzie. Vulcanizzato

PINACOTECA AGNELLI

Quali variazioni si generano nel significato di oggetti che incontrano culture diverse da quella da cui provengono? Come si intrecciano le interpretazioni Orientali e Occidentali e quale produzione di senso emerge dall’incontro e dallo scambio culturale? La mostra Trad u/i zioni d’Eurasia al MAO – Museo d’Arte Orientale di Torino si propone di affrontare questi interrogativi, e possibilmente di generarne di altri. Duemila anni di manufatti provenienti dalle più diverse regioni dell’Asia sono indagati nel modo in cui sono stati visti, percepiti e desiderati, nonché il loro ruolo nella contaminazione e nella produzione di idee anche in contesto occidentale. Torino // fino al 1° settembre 2024

Trad u/i zioni d’Eurasia

MAO – MUSEO D’ARTE ORIENTALE

Il Centro Italiano per la Fotografia presenta una mostra antologica – con oltre 150 scatti – per ripercorrere la carriera di André Kertész (Budapest, 1894 – New York, 1985). Ritenuto uno dei più rilevanti fotografi del Novecento. Dalla Bulgaria agli Stati Uniti, passando per la Francia degli anni Venti/Trenta, Kertész ha incrociato personalità di spicco come Piet Mondrian e immortalato le scene di vita di una Parigi che ancora si poteva vantare di essere il centro culturale per eccellenza, prima di cedere il primato alla Grande Mela.

Gli Archivi Alinari sono poi oggetto di una rilettura contemporanea – ad opera di Matteo de Mayda, Leonardo Magrelli, Giovanna Petrocchi e Silvia Rosi – in una mostra dal titolo Nuova Generazione. L’archivio come giacimento di storie e occasione di confronto tra il passato e il presente, è il fulcro della ricerca portata avanti dai quattro artisti Torino // fino al 4 febbraio 2024

André Kertész. L’opera 1912-1982

Nuova Generazione. Sguardi contemporanei sugli Archivi Alinari

CAMERA – CENTRO ITALIANO PER LA FOTOGRAFIA

Quattro esposizioni e quattro artisti per il Museo Ettore Fico: se le opere ibride di Maïmouna Guerresi (Vicenza, 1951) celebrano la bellezza della diversità culturale affermando un’energia femminile volta a decolonizzare gli stereotipi sulle donne nel mondo islamico, le fotografie di Pierre-Louis Pierson (Hinckange, 1822 – Parigi, 1913) ritraggono la nobildonna e agente segreta italiana Virginia Elisabetta Luisa Carlotta Antonietta Teresa Maria Oldoini, anche nota come la Contessa di Castiglione. Cugina di Camillo Benso, conte di Cavour, fu considerata tra le donne più belle e affascinanti della sua epoca; le sue attività di spionaggio si sono rivelate chiave in molte situazioni diplomatiche della seconda metà dell’Ottocento. Chiudono la proposta espositiva del Museo Ettore Fico le mostre di Maggi Hambling (Suffolk, 1945), con i suoi turbolenti dipinti, e di Alessandro Roma (Milano, 1977), autore di riconoscibili ceramiche a metà fra scultura, pittura e design. Torino // fino al 17 dicembre 2023

Maïmouna Guerresi. Fotografie, sculture, video e installazioni

Contessa di Castiglione. Fotografie di Pierre-Louis Pierson

Maggi Hambling. On the edge

Alessandro Roma. Se si cerca l’infinito basta chiudere gli occhi

MUSEO ETTORE FICO

