5. TENEZ! TENNIS – PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI

La mostra è un pretesto per un percorso di visita dell’appartamento di levante della Palazzina. In particolare il pubblico sarà accompagnato a osservare il ritratto di Francesco Giacinto e di Carlo Emanuele di Savoia (1636 – 1637) con racchetta e pallina. Una passeggiata che sottolineerà l’interesse, in quel periodo, verso il Trincotto, denominazione piemontese dell’antico gioco del tennis noto in altri luoghi d’Italia come ‘della racchetta’ o pallacorda, in Francia come ‘jeu de paume’, nei paesi di lingua anglosassone come ‘Tenys’ e in Spagna come ‘juego de la pelota’.

Palazzina di Caccia di Stupinigi, piazza Principe Amedeo 7, Stupinigi – Nichelino (TO)

Fino all’8 gennaio 2023

www.ordinemauriziano.it