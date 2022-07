4. CINEMA AL MAXXI – VIDEO ESSAY FILM FESTIVAL

La terza edizione del Video Essay Film Festival (VEFF), la manifestazione che celebra una delle più innovative forme di critica sull’audiovisivo nell’ambito della programmazione di Cinema al MAXXI 2022, ha decretato i suoi vincitori. Si tratta di Demetrio Giacomelli (Miglior Video Essay per The Kennel – Diary Of A Dreamer); Lucrezia Gandolfo (Miglior Video Essay per la forma per The Actor’s Body: A Spatialization Tool In Paolo Sorrentino’s Films); Edoardo Spallazzi e Federica Di Giampaolo (Miglior Video Essay per il contenuto (ex aequo) di Riding Horses, Riding Bicycles. Horses, Bicycles And Shifting Heroes); Lorenzo Mandile (Miglior Video Essay per il contenuto (ex aequo) di Scorsese’s Voice Over); Beatrice Ambrosio (Menzione Speciale per The Eddy: Shooting Jazz In The Work Of Damien Chazelle); Gianluca Abbate e Angela Prudenzi (Miglior Video Essay Classic per Figure). In quest’ultimo caso, in occasione dei cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, il VEFF aveva deciso di invitare appassionati, studiosi, cinefili e allievi di scuole di cinema e di facoltà universitarie a esercitarsi con un video essay sul cinema del grande regista. “Sono stato rapito dalla visione di questi bellissimi videoessay“, ha detto il regista e sceneggiatore Enrico Vanzina – presidente della giuria composta da composta da Irene De Vico Fallani (MAXXI), Veronica Flora (Medfilm Festival), Alessandra Fontemaggi (Fondazione Cinema per Roma) e Massimo Sebastiani (capo redattore centrale ANSA) – alla fine della serata e dopo la premiazione. “A me che ho i capelli bianchi, che vengo da una famiglia di uomini di cinema, che ho fatto più di 80 film, avete trasmesso un’emozione così profonda e una passione straordinaria per il cinema. Vi ringrazio tutti“.

