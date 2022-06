Si avvicina il week-end conclusivo della manifestazione che ha animato da marzo a luglio le strade ed i luoghi della Lunigiana. Stiamo parlando di Lunigiana Land Art, il festival diffuso realizzato su 12 comuni di questo affascinante territorio a cavallo di tre regioni – Toscana, Liguria ed Emilia Romagna – che dal 30 giugno al 3 luglio 2022 vedrà una grande festa di chiusura a Pontremoli (Massa-Carrara), con la partecipazione di tutti i protagonisti del festival: saranno quattro giorni di eventi, mostre, performance.

COS’È LUNIGIANA LAND ART

Lunigiana Land Art è il progetto vincitore dell’avviso pubblico “Borghi in Festival” promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, presentato dal Comune di Mulazzo (capofila) insieme agli 11 Comuni lunigianesi di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fosdinovo, Licciana Nardi, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri che, nel 2022, hanno dato vita ad un ambizioso programma di arti visive, teatro, musica, scultura, performance.

COS’È STATO IL LUNIGIANA LAND ART

Si è trattato di una complessa azione di produzione, un costruire condiviso su e con i 12 comuni, assieme a 89 artisti, 21 opere, 12 mostre: oltre 60 eventi, con almeno 200 persone – impiegate, volontarie e no – coinvolte. “Questi mesi di produzione sul nostro territorio sono stati unici nei risultati, in termini di partecipazione e di coinvolgimento”, commenta Claudio Novoa, sindaco di Mulazzo, comune capofila, “dando dimostrazione della spiccata attrattività e vocazione culturale della Lunigiana”. Un progetto ambizioso, cresciuto nella forza delle relazioni – dichiarano l’architetto Angela Tanania e Francesca Fontana della direzione artistica del progetto -, ispirato dalle caratteristiche territoriali e di comunità, espressione dello sguardo e dell’interpretazione artistica, ma anche della riscoperta lenta dei visitatori”.

LUNIGIANA LAND ART. IL PROGRAMMA DEL GRAN FINALE

Sarà un lungo fine settimana in cui celebrare quanto accaduto con artisti e curatori e le mostre ancora aperte. Il fine settimana si aprirà in Villa La Cartiera, ospiti di Emanuele Del Signore, con Jacopo Benassi in mostra – da laboratorio Carta Rozza – poi performance (Orda) alle 19:00 e alle 22:00 di giovedì 30 giugno 2022. Si proseguirà con un concerto (Orchestrina Buffoni Leggiadri), una tavola rotonda (1 luglio) con tutti i Sindaci e protagonisti, eventi con tutti gli artisti -dai workshop alle residenze-, una performance (in Palazzo Dosi-Magnavacca, Tom Lovelace). Ci saranno anche: feste ed alcune altre sorprese, poi la proiezione in anteprima assoluta del film realizzato da Desmond Movies Pack lungo tutto il progetto On-Site, a cura di Spazi Fotografici e Matèria, nei 12 comuni, 6 workshop e 6 residenze. Tra gli ospiti, oltre a Benassi: Mario Cresci, Matteo Balduzzi, Federica Chiocchetti, Ilaria Turba, Marina Caneve.

