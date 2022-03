700 i luoghi poco noti aperti in occasione di questa speciale edizione dedicata al trentennale della rassegna che invita gli italiani a scoprire e a prendere coscienza della ricchezza culturale del Paese. Quest’anno con un’attenzione rivolta all’Ucraina in guerra

Sabato 26 e domenica 27 marzo, in 400 città di tutta Italia tornano le Giornate FAI di Primavera, la manifestazione giunta alla 30esima edizione, che invita gli italiani a scoprire e a prendere coscienza della ricchezza culturale del Paese. E non solo: visitare gli oltre 700 luoghi eccezionalmente aperti dai volontari del FAI sarà l’occasione per conoscere la nostra storia e riflettere su quanto può insegnarci per affrontare il presente e il futuro, perché ciò che siamo e che abbiamo non sia dato per scontato, ma sia compreso e apprezzato come esito di lunghi e talvolta drammatici trascorsi che ci accomunano come italiani, europei, e con l’umanità tutta. “Il FAI, come istituzione della Repubblica, ha scelto di esprimere in maniera esplicita la vicinanza e la solidarietà con il popolo ucraino esponendo i colori della sua bandiera in tutta la comunicazione e nei Beni”, dichiara il FAI, “ma la Fondazione vuole dare un contributo concreto e perciò si impegna oggi formalmente a finanziare il recupero di un’opera d’arte del patrimonio culturale ucraino che sarà individuato non appena cesserà la guerra e sarà avviata la ricostruzione del Paese”. Chi deciderà di prendere parte alle Giornate FAI potrà, così, offrire un contributo per sostenere la Fondazione e aiutarla in questo intento. Ecco una guida per costruirsi il proprio itinerario, regione per regione…

-Claudia Giraud

www.giornatefai.it