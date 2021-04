1. NOBUYOSHI ARAKI ‒ FOUR POINTS BY SHERATON – ACI CASTELLO

La mostra si presenta come un’occasione unica per avvicinarsi all’universo di Nobuyoshi Araki (Tokyo, 1940) in un contesto fuori dall’ordinario. Suite of Love è allestita in una camera d’albergo posta al primo piano del Four Points by Sheraton di Aci Castello. Comprende 1.000 polaroid realizzate a partire dai primi Anni Zero, dove si susseguono senza soluzione di continuità ritratti che celebrano il particolarissimo universo femminile di Araki, fiori colti un attimo prima del loro appassire, ricordi di viaggio. L’esposizione comprende però anche 27 fotografie inedite selezionate fra la sua produzione degli Anni Ottanta e Novanta, l’intera serie del 1996 intitolata Suicide in Karuizawa, una selezione di 19 Flowers dei primissimi Anni Novanta, e 12 opere in grande formato della serie ancora in progress Araki Paradise. Prodotta da Fondazione Oelle e curata da Filippo Maggia, la rassegna fa parte di un progetto itinerante europeo e arriva per la prima volta al Sud.