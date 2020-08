4. KURT COBAIN A PALAZZO MEDICI RICCARDI

Un percorso di circa 80 scatti dei due fotografi Charles Peterson e Michael Lavine rivela luci e ombre dell’ascesa della scena grunge nella città americana di Seattle (il nuovo stile musicale era infatti chiamato anche Seattle Sound). Diviso in due sezioni, Peterson, fotografo ufficiale della Sub Pop Records, ripercorre la nascita dei Nirvana e i memorabili concerti: i suoi potenti flash squarciano il buio dei club, isolando i soggetti e diventando un marchio di fabbrica dell’autore. Michael Lavine, invece, celebre fotografo pubblicitario e amico della band, immortala i Nirvana in studio in quattro diversi momenti, dai mesi della loro prima formazione, fino agli anni del successo mondiale. Accanto a loro, anche la cantante e moglie di Cobain Courtney Love, oltre ai Pearl Jam, i Soundgarden, i Mudhoney e altri personaggi della controcultura che ha segnato gli anni Novanta.

Peterson – Lavine Come as you are Kurt Cobain and the Grunge Revolution

Fino al 18 ottobre

(prenotazione obbligatoria)

Palazzo Medici Riccardi

Orari di apertura:

Dal giovedì al lunedì

dalle 10 alle 18.30

www.palazzomediciriccardi.it