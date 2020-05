2. I MONUMENTI DEL DUOMO DI FIRENZE

Anche i monumenti del Duomo di Firenze riaprono con ingresso gratuito fino alla fine del mese. Tramite prenotazione obbligatoria on line del giorno e dell’ora di visita, si potrà, così, accedere alla Cattedrale di Firenze in massimo 3750 persone (1500 il venerdì e il sabato e 750 la domenica), al Battistero in 1710, al Campanile di Giotto in 80 e al Museo dell’Opera del Duomo in 1000 (nel 2019 potevano 3500). Rimarrà invece chiusa al pubblico, fino al 18 giugno, la Cupola del Brunelleschi per lavori di manutenzione all’impianto di illuminazione, sospesi a causa della chiusura per l’emergenza sanitaria. “L’Opera di Santa Maria del Fiore riapre seppur con un volto completamente diverso”, dichiara il Presidente Luca Bagnoli: “il doloroso azzeramento della programmazione culturale ne è un esempio, per cui sono state sospese le Celebrazioni per i 600 anni della Cupola, le rassegne musicali O Flos Colende e Note al Museo e interrotta la collaborazione con la Pergola per l’impiego del Teatro Niccolini. E nonostante questo riapriamo per dare un segnale di speranza concreto, per dire ai fiorentini e a tutto il mondo che noi ci siamo pronti ad accogliere in sicurezza quanti verranno a Firenze”. L’Opera di Santa Maria del Fiore sarà la prima istituzione al mondo ad adottare in ambito museale una nuova tecnologia che permette di mantenere la distanza di sicurezza tra i visitatori. Si tratta del dispositivo Tag EGOpro Social Distancing sviluppato dalla società italiana AME (Advanced Microwave Engineering) fornito gratuitamente ai turisti all’inizio delle visite, che una volta indossato segnala con un suono, vibrando e illuminandosi, che è stata superata la distanza minima consentita.

www.duomo.firenze.it