Le arti come strumento per riscoprire le tradizioni e le radici culturali del territorio e della comunità: è questo il fil rouge che lega le tante e diversificate iniziative promosse nell’ambito di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, con una programmazione di eventi che coinvolge in prima persona esponenti italiani e internazionali del mondo della cultura ma anche e soprattutto il pubblico. Ora, tutto questo sta per terminare, ma continuerà a viaggiare online grazie alla recente collaborazione tra Google Arts & Culture e la Fondazione Matera Basilicata 2019. “Anche in questo caso come per altre tantissime attività Matera è la prima capitale europea della cultura a raccontarsi attraverso lo strumento della piattaforma Google. E a differenza di altre istituzioni che hanno valorizzato su questa piattaforma i patrimoni materiali del territorio, la Fondazione ha lavorato e si è concentrata sui processi, le storie, che hanno reso possibile questa esponenziale visibilità mondiale in ambito culturale”, spiega il Direttore generale della Fondazione, Paolo Verri. “Quindi storie dedicate ai volontari, ai cittadini protagonisti delle produzioni culturali, agli artisti che hanno arricchito l’offerta culturale, le grandi mostre, le produzioni filmiche, la cava di tutte le musiche del mondo, il grande laboratorio di Matera 2019, attività di Casino Padula, i tanti laboratori, Silent Academy, etc., Matera sotterranea, le produzioni ospitate negli spazi ipogei, la città allargata, le attività a Piccianello, nel borgo La Martella, Serra Venerdì, le cave, la Murgia, il carcere, etc., i Sassi come palcoscenico della capitale europea della cultura, Abitare l’opera, Open sound, Heritage Games, Matera alberga, etc. le grandi co-produzioni, Rai Radio3, Teatro San Carlo, Teatro delle Albe, etc., i murales di Matera 2019, e molto altro ancora”. Una collaborazione che nasce alla vigilia del gran finale del 20 dicembre. Vediamo nel dettaglio alcuni degli appuntamenti in programma nella settimana clou di Matera Capitale Europea della Cultura…

– Claudia Giraud

https://www.materaevents.it