Con l’avvicinarsi dell’estate si allungano le giornate e con loro anche le aperture dei musei. Tornano, infatti, gli appuntamenti straordinari dei Musei Vaticani che, fino a ottobre 2023, si sveleranno al pubblico in notturna, riproponendo anche l’attesa rassegna concertistica. “Sono convinta che non c’è nulla di più sorprendente che immergersi nella bellezza delle collezioni vaticane illuminate dalla luna che si affaccia dietro la cupola della Basilica di San Pietro” spiega la direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Jatta. “E l’emozione è ancora più forte, perché ci si muove sulle note delle più celebri melodie, fra cortili e i luoghi che nei secoli sono stati attraversati da pontefici e dai più grandi artisti della storia”. Un dialogo speciale, quello tra musica e arte, valorizzato dall’iniziativa Musei di sera, “con cui i Musei del Papa rinnovano, anche in questo 2023, la loro stagione di aperture straordinarie” conclude la direttrice.

LE APERTURE STRAORDINARIE DEI MUSEI VATICANI

C’è tempo fino al 20 ottobre per godersi una visita alle collezioni dei Musei Vaticani in notturna. I concerti, invece, si svolgeranno nei due “teatri” d’eccezione, allestiti per l’occasione: il Braccio Nuovo e il Museo Gregoriano Profano. A esibirsi, tra i capolavori della statuaria classica, saranno le eccellenze strumentali e vocali dei conservatori delle diverse città: da Roma a Udine, da Aosta a Campobasso, o Ravenna, passando per Castelfranco, Veneto, Cremona, Cosenza e Siena (per citarne solo alcuni). Differente sarà la proposta musicale nelle giornate inaugurali e conclusive della rassegna, durante le quali si svolgeranno i concerti congiunti della Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria Vaticana con la Banda Nazionale della Guardia di Finanza (come avvenuto lo scorso 14 aprile), e con la Banda Nazionale dell’Esercito Italiano, il prossimo 20 ottobre. Un palinsesto ricco e variegato incluso nella tariffa del biglietto d’ingresso.

Valentina Muzi

https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/eventi-e-novita/iniziative/Eventi/2023/musei-vaticani-di-sera-concerti.html