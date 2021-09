3. ELBA ISOLA MUSICALE D’EUROPA – ISOLA DI PIANOSA

Anche quello su Pianosa è stato un ritorno del festival ai luoghi delle prime edizioni: l’11 settembre si è trasferito sull’isola più vicina all’Elba – un tempo carcere di massima sicurezza (fino al 1998 ha ospitato mafiosi come Giovanni Brusca in regime di 41 bis) – per un affascinante viaggio musicale organizzato in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Qui, in questa terra disabitata (se non fosse per i 18 detenuti residenti in semilibertà e le guardie penitenziarie di sorveglianza), ricca di pregevoli architetture in stato di abbandono (l’unica restaurata di recente è la Casa dell’Agronomo dove è prevista per l’anno prossimo l’apertura di un ecomuseo dedicato all’agricoltura), con un mare verde smeraldo da far invidia ai Caraibi, è andato in scena il penultimo concerto del festival.